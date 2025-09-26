Νέα σελίδα για την οικονομία και τη Θεσσαλονίκη

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς για την πορεία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα συνεκτικό σχέδιο μέτρων, που δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο προς μια οικονομία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική και πιο ρεαλιστική. Ένα σχέδιο που συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Γνωρίζω καλά ότι οι πολίτες πάντα θα ζητούν κάτι παραπάνω, και δικαίως. Οι ανάγκες τρέχουν, το κόστος ζωής πιέζει, και πολλές φορές η αγωνία της καθημερινότητας δεν αφήνει χώρο για εφησυχασμό. Όμως, έχοντας ζήσει και η ίδια την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, ξέρω τι σημαίνει για μια χώρα να υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει. Το πληρώσαμε όλοι ακριβά. Για τον λόγο αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα μια κυβέρνηση που δίνει όσα πραγματικά μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, με σεβασμό στις δυνατότητες της οικονομίας, με στρατηγικό σχεδιασμό και με προοπτική για το αύριο.

