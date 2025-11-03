Κ. Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπήρχαν επιστολές από την Κομισιόν πριν από το 2010 - Είναι ψεύτης όποιος λέει πως δεν γνώριζε

«Συνιστά μέγιστη υποκρισία να λέει κάποιος ότι δεν γνώριζε και τα έμαθε τώρα», σχολίασε σε δηλώσεις του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Αποτελεί μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα η λύση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του στο OPEN.

«Ψεύτης όποιος πει ότι δεν γνώριζε»

Όποιος πει ότι δεν γνώριζε, ψεύδεται γιατί επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση, αλλαγές και διορθώσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Πριν από το 2010. Συνιστά μέγιστη υποκρισία να λέει κάποιος ότι δεν γνώριζε και τα έμαθε τώρα.

Η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που βρίσκομαι στο υπουργείο ακολούθησε ορισμένα λογικά βήματα προς την εξυγίανση. Υπήρξε η στιγμή που ήρθε στο ελληνικό Κοινοβούλιο η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία που άλλαξε κάποια δεδομένα. Και βέβαια η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά χωρίς να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος».

Ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που ο ίδιος έκανε για τον οργανισμό με τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη και παραδέχθηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται.

«Έχω ξαναπεί όμως ότι ο κ. Νίκος Σαλάτας ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε με τη λογική της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει», ανέφερε για τον πρώτο, ενώ για τον Ιωάννη Καϊμακάμη υποστήριξε ότι δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις, παρότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκε και η παραίτησή του έγινε δεκτή την ίδια μέρα.

«Ο κ. Καϊμακάμης είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος με πολύ μεγάλη γνώση της αγοράς. Το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δε δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων. Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ που να έπαιρναν επιδοτήσεις; Ακόμα και πρόεδροι.

Για μένα δεν είναι αυτό το ζήτημα και το αν τελικά εκμεταλλευόταν τη θέση του ή έπαιρνε νόμιμα τις επιδοτήσεις. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι αυτό είναι ανήθικο».

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα δώσει καινούργια στοιχεία στην Εξεταστική της Βουλής, είπε ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να πει.

«Ό,τι στοιχείο υπήρχε από πλευράς μου, έχει ανακοινωθεί. Κάναμε ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα, σταματήσαμε το πρόγραμμα των βιολογικών, είχαμε επικοινωνία με Κομισιόν και ευρωπαϊκή εισαγγελία κι όλα αυτά προφανώς δεν είναι θέματα που θα κρύψω από την Εξεταστική».