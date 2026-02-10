Κ. Τσιάρας: Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς - Xρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την κτηνοτροφία

Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, κυβερνητικά στελέχη και παραγωγοί προχώρησαν σε δηλώσεις, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου θεσμικού διαλόγου για τα προβλήματα και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα.

Κατά την έξοδό του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Νίκος Παλάσκας τόνισε ότι έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την καταπολέμηση της ζωονόσου, αλλά «πρέπει όλοι να συμμαχήσουμε με μέτρα βιοασφαλειας και να αποφύγουμε τον εμβολιασμό».

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Λευτέρης Τριανταφυλλάκης τόνισε ότι πέρα από την ευλογιά, στη συνάντηση επισημάνθηκε και τα μεταφορικά προβλήματα της Κρήτης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν έρθει η ευλογιά στην Κρήτη θα ισοπεδωθούμε. Έρχονται φορτηγά από μολυσμένες περιοχές».

Τέλος, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, για να αντιμετωπιστεί το μεταφορικό ισοδύναμο.

Αναλυτικά, ο κ. Τσιάρας δήλωσε τα εξής:

«Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Ήταν μια πραγματικά πολύ παραγωγική συζήτηση, όπου ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν στην ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Για την κυβέρνηση, η κτηνοτροφία είναι μεγάλη προτεραιότητα και κυρίως η διατήρησή της και η περαιτέρω ανάπτυξή της.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δίνει άμεσα τεράστια προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας και ειδικά στις εξαγωγές της χώρας.

Η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνήσαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιμείνουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τον οριοθετημένο χώρο της δικής του ευθύνης, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, να εκριζώσουμε την ευλογιά και να την απομονώσουμε ως νόσο. Είναι πραγματικά τεράστια η σημασία να κλείσουμε με τον κύκλο της ευλογιάς το συντομότερο δυνατόν.

Από την άλλη πλευρά, συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν και έχουν ως κύριο στόχο το πώς ουσιαστικά θα ξαναχτίσουμε καλύτερα την ελληνική κτηνοτροφία, με συγκεκριμένες επεξεργασμένες προτάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν στο τραπέζι της συζήτησης, με σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα είναι εστιασμένα κυρίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκτροφές που θα τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προέρχονται είτε από ενωσιακούς πόρους είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μπορέσει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να βρει τη θέση που της αξίζει και να λειτουργήσει μέσα από κανόνες, οι οποίοι θα της δώσουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της και να φέρει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων, ειδικά ως προς το de minimis, ο κ. Τσιάρας απάντησε:

«Καταρχάς, γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του de minimis, κατά την περσινή χρονιά, δόθηκε για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών. H πρόθεση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη: να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, όσο γίνεται, τον κτηνοτροφικό τομέα, που, ειδικά αυτήν την περίοδο, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάς ζήτησε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο είτε μέσω de minimis ή μέσω άλλου τρόπου αποζημίωσης, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και για το θέμα των ζωοτροφών».