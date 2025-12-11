Κ. Σκρέκας σε αγρότες: Ανοιχτή στον διάλογο η κυβέρνηση – Να ανοίξουν τα μπλόκα το Σαββατοκύριακο

Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης και έναρξης διαλόγου με τους αγρότες υπογράμμισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που παραμένουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ είπε πως η κυβέρνηση είναι «από την πρώτη στιγμή ανοιχτή σε συζήτηση», καλώντας τους αγρότες να ορίσουν εθνική συντονιστική επιτροπή μετά τη γενική συνέλευση που θα έχουν οι αγρότες το Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας.,

Ο γραμματέας της ΝΔ σημείωσε ότι τα συνεχιζόμενα μπλόκα πλήττουν τοπικές οικονομίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Τρίκαλα και τον «Μύλο των Ξωτικών»: «Είναι τραγικό να βλέπεις το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο άδειο, επειδή οι πολίτες φοβούνται να ταξιδέψουν», είπε.

Κάλεσε τους αγρότες «να ανοίξουν τα μπλόκα το Σαββατοκύριακο», ώστε να εξυπηρετηθούν οι μετακινήσεις πολιτών και επιχειρήσεων, μέχρι να ξεκινήσει ο διάλογος μετά τη συγκρότηση της εθνικής συντονιστικής επιτροπής.

3,7 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι φέτος θα διατεθούν «3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά», σημειώνοντας πως μέρος των χρημάτων αφορά άμεσες ενισχύσεις και άλλο μέρος επενδυτικά σχέδια.

Υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια τεράστια μεταρρύθμιση για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα», επισημαίνοντας την ανάγκη «να σπάσει το διαχρονικό απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και να υπάρξει «κάθαρση» ώστε οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται «στους πραγματικούς παραγωγούς».

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, αναγνώρισε δυσκολίες λόγω των νέων ελέγχων και του ανανεωμένου πληροφοριακού συστήματος: «Υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει τα ποσά που περίμεναν, επειδή εφαρμόζονται για πρώτη φορά παραγωγικά κριτήρια και διασταυρωτικοί έλεγχοι», είπε.

Το ζήτημα του Ε9 και οι ενστάσεις

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ασυμφωνίες μεταξύ δηλώσεων στο ΟΣΔΕ και στο Ε9, λέγοντας πως «γίνεται στρατιωτικός έλεγχος» των στοιχείων.

Πρόσθεσε ότι θα ανοίξει η διαδικασία ενστάσεων, ώστε τα λάθη να διορθωθούν και «από την επόμενη χρονιά οι πληρωμές να πηγαίνουν μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους».

Ο κ. Σκρέκας υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης που ήδη εφαρμόζονται, όπως:

Επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης,

Ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για αγρότες στα 9,2 λεπτά, το οποίο χαρακτήρισε «το φθηνότερο στην Ευρώπη».

Αναγνώρισε όμως ότι το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό, τονίζοντας ότι οφείλεται και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι ευρωπαϊκοί δασμοί στα λιπάσματα λόγω του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη σημερινή ψηφοφορία στο Eurogroup, σημειώνοντας πως υπάρχει «μεγάλη ελπίδα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, να εκλεγεί πρόεδρος του οργάνου».