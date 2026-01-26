Κ. Κυρανάκης: Η υποχρέωση της αντικατάσταση των παλαιών ταξί με ηλεκτροκίνητα αφορά μόνο 270 ιδιοκτήτες το 2026

«Η υποχρεωτικότητα αντικατάστασης των παλιών ταξί με ηλεκτροκίνητα για το 2026 αφορά μόνο 270 ιδιοκτήτες αδειών σύμφωνα με το Μητρώο του Υπουργείου Μεταφορών. Υπάρχει επιδότηση, προβλέπονται εξαιρέσεις και ισχύει η υπεραπόσβεση» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Τσοκάνη.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι «οι αυτοκινητιστές γνωρίζουν ότι η μικρής σταδιακή μετάβαση στην αντικατάσταση σε ηλεκτροκίνητα ταξί υλοποιείται μετά από 5 χρόνια που ισχύει ο Νόμος. Και αυτή η υποχρεωτικότητα αφορά λιγότερο από το 1%, δηλαδή λιγότερους από 270 ανθρώπους».

Απέρριψε ότι το μέτρο αφορά 1.000 ταξί, λέγοντας πως «μπορεί στον ΣΑΤΑ να τους προκύπτει - όπως λένε - από το Μητρώο τους αυτός ο αριθμός, όμως η πραγματικότητα είναι πως αυτή η υποχρεωτικότητα αφορά μόνο τα οχήματα του Μητρώου του Υπουργείου Μεταφορών. Και αυτοί ανέρχονται σε 270 ιδιοκτήτες αδειών, που λόγω της παλαιότητας των οχημάτων τους έχει φτάσει ο καιρός της αντικατάστασής τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός, σημείωσε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες «είχαν για πέντε χρόνια την δυνατότητα να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα και να κερδίσουν ακόμη 15χρόνια για να μην τους πιάσει η υποχρεωτικότητα και το πολύ έπραξαν, γι΄ αυτό άλλωστε και ο αριθμός (270) των Ταξί που θα πρέπει να αντικατασταθούν είναι πλέον τόσο χαμηλός».

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι τόσο ο ΣΑΤΑ, όσο και η Ομοσπονδία, όπως και όλος ο Κλάδος γνωρίζουν ότι «θα φέρνουμε μια εξαίρεση για όσους κατόχους αδειών είναι κοντά στη σύνταξη (62 ετών και άνω) προκειμένου αυτοί να εξαιρεθούν για το 2026 από την αντικατάσταση του οχήματός τους. Επίσης, γνωρίζουν ότι αυτή η αλλαγή που αφορά λιγότερους από το 1% των ιδιοκτητών αδειών, επιδοτείται γενναία» και «στην διάταξη που θα έρθει στη Βουλή θα συνδέεται η υποχρεωτικότητα με την επιδότηση. Άρα, λοιπόν, η αλλαγή του οχήματος σε ηλεκτροκίνητο δεν θα χρειαστεί να γίνει πράξη μέχρι να ισχύσει η επιδότηση».

Ο αναπληρωτής υπουργός, τόνισε πως «η υπερ-απόσβεση της επένδυσης ισχύει κανονικά. Η απόσβεση για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος στην πράξη σημαίνει ότι για την χρονιά απόκτησης του ηλεκτρικού Ταξί και τα επόμενα έτη θα πληρώνεται μηδενικός φόρος». Σχετικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας να δίνεται η επιδότηση στην πηγή, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «όπως σας έχω ενημερώσει, αυτό έχει γίνει δεκτό. Αυτή την φορά, η επιδότηση θα δίνεται στην αρχή της αγοράς και ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να βάλει δικό του κεφάλαιο. Άρα και τον επιδοτεί το Κράτος και του κάνει και υπερ-απόσβεση».

Για τις υποδομές φόρτισης, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «αυτή την στιγμή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν 3.200 δημόσια σημεία ταχείας φόρτισης. Τα Ταξί που το 2026 υποχρεούνται να είναι ηλεκτρικά είναι λιγότερα από 270, άρα υπάρχει μια καλή αναλογία σε υποδομές φόρτισης»

Ο αναπληρωτής υπουργός αναρωτήθηκε «που βλέπετε να ισχύει αυτό που λέτε πως δήθεν η Κυβέρνηση θέλει να εξοντώσει τον Κλάδο όταν επιδοτούμε και επιπροσθέτως βάζουμε και εξαιρέσεις;»

Απευθυνόμενος, δε, σε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας που είχαν προσκληθεί και παρακολουθούσαν την συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης από τα θεωρεία της Βουλή, ο κ. Κυρανάκης τους είπε ότι «θα άξιζε τον κόπο ο ΣΑΤΑ και η Ομοσπονδία να μας απαντήσουν ποια είναι στα αλήθεια η φθίνουσα πορεία του Κλάδου που λέτε ότι υπάρχει, όταν μια άδεια Ταξί έχει αντικειμενική αξία πέντε με έξι χιλιάδες ευρώ και η εμπορική της αξία στην "μαύρη αγορά" έχει φτάσει στις 130.000 ευρώ!. Αυτό υποδηλώνει οποιαδήποτε φθίνουσα πορεία στον Κλάδο ή υποδηλώνει κάποιο "λουκέτο" που όπως λέτε ότι επιχειρεί να βάλει η Κυβέρνηση!».

Κατέληξε, λέγοντας ότι: «μιλήστε έντιμα στον ελληνικό λαό για τα αιτήματά σας που είναι η αύξηση του κομίστρου, η αλλαγή που θέλετε στο Ποινικό Μητρώο και μας ζητάτε να νομιμοποιήσουμε και να ανανεώσουμε άδειες σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για ξυλοδαρμό, για υπεξαίρεση, για κλοπές και μετά ελάτε να κάνουμε διάλογο».