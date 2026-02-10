Κ. Κυρανάκης: Το 100% των ελληνικών τρένων θα έχουν τηλεδιοίκηση μέχρι το καλοκαίρι

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Open TV πως το 100% των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα θα έχουν τηλεδιοίκηση μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Όπως ανέφερε ο ίδιος τα ελληνικά τρένα θα έχουν τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2026. Είπε επίσης ότι θα υπάρχει και σήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717.

Μίλησε επίσης για το railway.gov.gr που όπως είπε εφόσον λειτουργεί από όλες τις κυβερνήσεις και διοικήσεις στο μέλλον, δεν υπάρχει τρόπος να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.