Κ. Χατζηδάκης: Υψηλό το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα

Για τα μέτρα φοροελάφρυνσης που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, αναφέροντας πως αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής συγκεκριμένης και αποτελεσματικής, από την οποία προέκυψε με υγιή τρόπο αύξηση των εσόδων και μείωση της φοροδιαφυγής.

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, απάντησε ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει λόγο να κάνει τις εκλογές νωρίτερα, καθώς έχει δομήσει την πολιτική του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα να φανούν φέτος και του χρόνου.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός δείχνει προσήλωση σε κάποιες διαδικασίες γι’ αυτό και το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα.

Για το αίτημα από βουλευτές να αλλάξει ο εκλογικός νόμος είπε ότι είναι εύλογο να επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις, όμως «παρά τα προβλήματα είμαστε αρκετά μπροστά, η αντιπολίτευση δεν έχει βρει την περπατησιά της».

Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί από το πόσο συντεταγμένα θα δώσει η ΝΔ τη μάχη και η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά για την οποία δεσμευτήκαμε στις εκλογές του 2023.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα παραμένει υψηλό και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα μας.

Αναφερόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας είπε «αναγεννήθηκαν με αυτή την κυβέρνηση» και τόνισε ότι προχωρά το πρότζεκτ της έρευνας υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης πάρα το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σημείωσε, τέλος, ότι η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη και οδήγησε στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας