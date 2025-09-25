Κ. Χατζηδάκης για Τουρκία: Δεν κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αναφέρθηκε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΣΚΑΪ και στον απόηχο της ακυρωθείσας συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης στην Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε πως «εδώ και 2,5 χρόνια το πράγμα έχει αλλάξει με την Τουρκία έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχουμε αφίξεις τουριστών από την Τουρκία έχουμε μπει σε μια φάση ήρεμων νερών.

Την ίδια στιγμή και όταν υπήρχε ένταση και στα ήρεμα νερά η χώρα δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται, το c' est la vie σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση των σχέσεων αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα».

Αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως υπάρχει ένας σχεδιασμός, ειδικά για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης ήρθε εδώ ο Αμερικανός υπουργός υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος».

Για τα Τέμπη

Σε ερώτηση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών και τις σχετικές παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι σεβαστές οι απόψεις όλων, και ιδιαίτερα των πρώην πρωθυπουργών. Εκεί που υπάρχει κράτος δικαίου, στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές να υποδεικνύουν στους ανακριτές τι πρέπει να κάνουν. Μία τέτοια παρέμβαση θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ούτε στην Μάνδρα ούτε στο Μάτι. Είναι πολιτικό εμπόριο κάποιοι να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Θα ήταν λάθος της κυβέρνησης είτε αν έλεγε στην δικαιοσύνη να προχωρήσει προς την εκταφή είτε να μην γίνει εκταφή. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, ούτε κομματικό. Είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να αποφασίσει όπως νομίζει, με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλες τις δίκες. Ούτως ή άλλως τα δικαιώματα των συγγενών δεν χάνονται και κατά τη διάρκεια της δίκης».

Τέλος σε σχέση με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως είναι ευθύνη της κυβέρνησης να εξηγήσει στους πολίτες με τον πιο απλό τρόπο τα μέτρα που τους αφορούν. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υπάρξει μια ψηφιακή εφαρμογή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της οποίας όλοι θα μπορούν να δουν ποια επίδραση υπάρχει στην τσέπη τους.

«Έτσι κι αλλιώς προχωρούμε τον Οκτώβριο με τις αυξήσεις στους ενστόλους, το Νοέμβριο με την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250€ σε συνταξιούχους, και ακολουθούν το Ιανουάριο τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα που θα γίνουν κατανοητά στην πράξη. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε βάλει θεμέλια για την οικονομία, βασιζόμενοι στην ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα το οποίο επιστρέφεται στην κοινωνία με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Και το 2026 θα υπάρξει κι άλλο πακέτο γιατί η οικονομία προχωρά, ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και γιατί κινούμαστε με κανόνες σοβαρότητας, κοινής λογικής και νοικοκυροσύνης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.