Χρ. Δήμας: Εφαρμόζουμε μια συνολική μεταρρύθμιση στον τομέα της αεροναυτιλίας

Τις πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας απαντώντας στη Βουλή, σε Επίκαιρες Ερωτήσεις της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα και της Ανεξάρτητης Βουλευτού Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ραλλίας Χρηστίδου.

«Η χώρα μας έχει έναν ολοκληρωμένο ολιστικό σχεδιασμό, όχι μόνο για τη διοικητική αναμόρφωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και για τη στελέχωσή της, για τις υποδομές των αερομεταφορών και φυσικά για τον εκσυγχρονισμό όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας, ώστε να είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους και τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του ο κ. Δήμας εξέθεσε το νέο τριετές Σχέδιο Δράσης (2025–2028) με 364 δράσεις, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη DG MOVE, την EASA και το EUROCONTROL. Το Σχέδιο Δράσης είναι δομημένο σε επτά πυλώνες που ο καθένας αντιστοιχεί σε έναν βασικό άξονα παρέμβασης, τους οποίους ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε εν συντομία. Αυτοί είναι:

Ο πρώτος πυλώνας, η Παρακολούθηση και ο Συντονισμός του Σχεδίου Δράσης, ώστε η υλοποίηση να γίνεται έγκαιρα, με ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο δεύτερος πυλώνας, η Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Services – DLS), που επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών και ελεγκτών.

Ο τρίτος πυλώνας, η Αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ)/DPS Upgrade (TopSky ATC One), ώστε να λειτουργεί ως ένα από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο.

Ο τέταρτος πυλώνας, η Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Πλοήγησης Βάσει Απόδοσης (PBN), αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εναέριου χώρου με νέες διαδικασίες πτήσης (RNP).

Ο πέμπτος πυλώνας, η Εγκατάσταση νέων ραντάρ Mode S, περιλαμβάνει την αναβάθμιση επτά ραντάρ μέσω του έργου «Pallas T1», την προμήθεια οκτώ νέων και την πλήρη διασύνδεσή τους με το δίκτυο και το TopSky DPS, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1207/2011.

Ο έκτος πυλώνας, η Πλήρης Εφαρμογή του Κανονισμού CP1, σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/116, στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Ο έβδομος πυλώνας, ο Μετασχηματισμός της ΥΠΑ, επικεντρώνεται στη θεσμική και οργανωτική αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τη λογοδοσία.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι γίνονται σημαντικές ενέργειες με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ. Συγκεκριμένα, 97 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους έως τον Μάρτιο του 2026, ενώ έχουν προγραμματιστεί 72 επιπλέον προσλήψεις το ίδιο έτος.

Επιπλέον, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο Ηλεκτρονικών ATSEP και 28 υπαλλήλων AFISO για περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ για το 2026 έχουν εγκριθεί ακόμη 100 νέες θέσεις σε διάφορους κλάδους.