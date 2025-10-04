H O. Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια της έκθεσης για τις Μεσογειακές Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές

Τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τον βιώσιμο θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην τελετή εγκαινίων της έκθεσης για τις Μεσογειακές Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Monaco Explorations.

Στον χαιρετισμό της υπογράμμισε το συμβολισμό της δράσης Mediterranean Missions, μία σειρά αποστολών στη Μεσόγειο που θα πραγματοποιηθούν από το 2025 έως το 2030 σε διάφορες χώρες της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει και την επίσκεψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό. Σημείωσε ότι «η χώρα μας και το Πριγκιπάτο του Μονακό μοιράζονται όχι μόνο θαλάσσιες παραδόσεις, αλλά και την ευθύνη να προστατεύουμε τη Μεσόγειο».

Αναφερόμενη στη σημασία της Μεσογείου, τόνισε ότι για αιώνες υπήρξε «λίκνο πολιτισμών, γέφυρα μεταξύ λαών και σταυροδρόμι εμπορίου και ανταλλαγών». Η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, που θεσμοθετήθηκε το 2023 σε εφαρμογή μνημονίου συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Ήδη, 12 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο τη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή.

Ανέδειξε επίσης τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτεί έργα αναβάθμισης μαρίνων, ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού και βελτίωσης της προσβασιμότητας σε ακτές και παραλίες.

Κλείνοντας, τόνισε: «Η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο ευθύνη. Είναι ο δρόμος που διασφαλίζει ότι η Ελλάδα και η Μεσόγειος θα παραμείνουν όχι μόνο κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και πρότυπα υπεύθυνης διαχείρισης, όπου το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύονται για τις επόμενες γενιές».