Τα γενέθλια της ΝΔ, οι αποχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ και το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ

Καθώς η πολιτική ζωή του τόπου μπαίνει άτυπα αλλά σταθερά σε μια προεκλογική περίοδο περίπου 12 μηνών, οι στρατηγικές που χαράσσουν τα κομματικά επιτελεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα η ΝΔ γιορτάζει τα 51α γενέθλια της έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα και στο 2027.

Στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται αποχώρηση στελέχους στην Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα που πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη πλανάται μια διαρκής αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται τις τελευταίες εβδομάδες με το μόνιμο άγχος για το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας.

