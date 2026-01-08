Ο Ανάλγητος

Τρίβει τα χέρια του ο Πρόεδρος Κυριάκος με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το χάος παύει να είναι ανώνυμο, βγάζει την ταμπέλα του «Κανένα» και καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την φιλόδοξη Μαρία. Κι εκεί φαίνεται ότι θα ρίξουν τα «ρέστα» τους το club του Καπνεργοστασίου και οι φιλοπουτινικές δυνάμεις της χώρας. Από τη μία, λοιπόν, ο Κυριάκος ως εκφραστής της σταθερότητας και από την άλλη οι πλατείες της χρεοκοπίας και με σύνθημα «@@@τάνα όλα». Ούτε δώρο να το ζητούσε! Οι παρενέργειες, πάντως, είναι ορατές στην αντιπολίτευση. ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας έχουν τα θέματά τους.

Μεγάλος ο εκνευρισμός τελευταία στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Πίστευαν ότι είχαν δέσει τον γάϊδαρό τους ως μοναδικοί εκπρόσωποι του ξανθού γένους. Δεν είχαν ακούσει την ιστορία τι επιφύλασσαν οι Ρώσοι στον πρόεδρο του Αφγανιστάν! Τα λέμε αυτά Κυριάκο μου για να μην σου πέσει βαρύ όλο αυτό που έρχεται…

Λίγες εβδομάδες πριν από τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Μόσχα έδειχνε να στηρίζει τον τότε πρόεδρο, Χαφιζουλάχ Αμίν. Δημόσια, οι σχέσεις των δύο πλευρών παρουσιάζονταν σταθερές. Ωστόσο, στο παρασκήνιο, η σοβιετική ηγεσία είχε αρχίσει να τον θεωρεί απρόβλεπτο και επικίνδυνο για τα συμφέροντά της.Τις τελευταίες ημέρες πριν από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1979, σύμφωνα με μαρτυρίες και μεταγενέστερες ιστορικές καταγραφές, υπήρξε απόπειρα δηλητηρίασης του Αμίν κατά τη διάρκεια γεύματος. Ο Αμίν αρρώστησε σοβαρά. Το παράδοξο είναι ότι στη συνέχεια φέρεται να έλαβε βοήθεια από γιατρούς που συνδέονταν με τους Σοβιετικούς, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα ότι η Μόσχα εξακολουθούσε να τον στηρίζει. Στις 27 Δεκεμβρίου 1979, σοβιετικές ειδικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο προεδρικό παλάτι στην Καμπούλ. Ο Αμίν σκοτώθηκε και στη θέση του τοποθετήθηκε νέος ηγέτης, πιο φιλικός προς τη Μόσχα. Την ίδια περίοδο, σοβιετικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα και η εισβολή ξεκίνησε, ανοίγοντας έναν πόλεμο που θα διαρκούσε σχεδόν δέκα χρόνια.

Πριν από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1979, η σοβιετική εφημερίδα Πράβντα δημοσίευε άρθρα που εξυμνούσαν τον Χαφιζουλάχ Αμίν. Τον παρουσίαζε ως πιστό σύμμαχο και νόμιμο ηγέτη του Αφγανιστάν.Οι δημόσιοι αυτοί έπαινοι δημιουργούσαν την εικόνα πλήρους στήριξης από τη Μόσχα. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, οι σοβιετικές αρχές είχαν ήδη αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Μετά τη δολοφονία του Αμίν και την έναρξη της εισβολής, η στάση του σοβιετικού Τύπου άλλαξε άμεσα. Τα ίδια μέσα που τον επαινούσαν, άρχισαν να τον χαρακτηρίζουν εχθρό της επανάστασης.

Στο ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει η μάχη των ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές. Ο πρόεδρος Νίκος τοποθέτησε εδώ και καιρό τον Πέτρο Λάμπρου επικεφαλής της ομάδας για τα ψηφοδέλτια. Τον Πέτρο που υπήρξε έμπιστος του Ανδρέα, Διαχρονικός ταμίας του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής του ΟΤΕ και της Αγροτικής Τράπεζας. Κι έχει σημασία το βιογραφικό του Πέτρου Λάμπρου, επειδή μέσα απ΄αυτό μπορεί κανείς να διαβάσει το σκεπτικό του Νίκου. Δηλαδή, την αμέριστη στήριξη του Κώστα Λαλιώτη. Ο πρόεδρος Νίκος θα έχει πάντως μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσει πόσο αμέριστη είναι αυτή η στήριξη την επομένη των εκλογών…

Οι υπόγειες συγκρούσεις, πάντως έχουν αρχίσει. Στη Λέσβο η αντιπαράθεση έχει λάβει διαστάσεις μεταξύ του νυν βουλευτή Παρασκευαϊδη και του βουλευτή Επικρατείας Δουδωνή που έχει ανακοινωθεί ότι θα κατεβεί υποψήφιος στο νησί. Εκεί πάντως που αναμένεται να γίνει της … Πόπης είναι στην Αρκαδία όπου ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, άλλοτε ισχυρός σύμμαχος του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει μπει στο μάτι του προέδρου. Αντικειμενικός «στόχος» να «φαγωθεί» ο Οδυσσέας. Η προσπάθεια θα γίνει με τον περιφερειακό σύμβουλο του Πέτρου Τατούλη, τον Βαγγέλη Γιαννακούρα. Περισσότερα στις επόμενες ημέρες. Για την επιτροπή Λάμπρου ο λόγος…

Γιατί η Καρυστιανού χτυπάει τον Τσίπρα; Η απάντηση είναι απλή: Οι «σύμβουλοι» της Καρυστιανού εκτιμούν ότι αν δεν κατέβει, τελικά, ο κ. Τσίπρας, το κόμμα Καρυστιανού θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει την έκπληξη. Βλέπουμε μια κάποια απειρία, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά. Αν νομίζουν ότι ο Αλέξης έκανε όλη αυτήν την επταετή προετοιμασία για να αποχωρήσει από την αίθουσα, μόνο και μόνο επειδή το θέλει η κυρία Καρυστιανού, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο αντίπαλός τους! Αυτό ακριβώς θα ονομάζαμε απειρία.

Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Περισσότερο συνωμοσιολογική. Λένε, δηλαδή, ότι οι Ρώσοι την φύλαγαν στον Αλέξη λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών και λόγω της απέλασης επί των ημερών του Ρώσων διπλωματών. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, επειδή μετά θα πρέπει να αρχίσω να κάνω ερωτήσεις τι σχέση μπορεί να έχει το νέο κόμμα της κας Καρυστιανού με τους Ρώσους. Εντάξει, έχει οσμή από την Νίκη και ακόμη περισσότερη από το Καπνεργοστάσιο. Η κυρία Καρυστιανού, επίσης, έχει γίνει η αγαπημένη του γνωστού ανταποκριτή του Open. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι είναι αγκαλιά με την Μόσχα!

Κορυφαίος δημοσκόπος μου έλεγε πως η στρατηγική Μαξίμου απέναντι στην Καρυστιανού είναι σωστή. Ο λόγος; Τα άκρα και η Αριστερά, από τον Τσίπρα, έως το ΠΑΣΟΚ, τον Βελόπουλο και τη Ζωή , έχουν πέσει να την φάνε… Εν ολίγοις, όλοι ψαρεύουν στα ίδια νερά της αντισυστημικότητας, αφήνοντας το κέντρο και τη…λογική στον Κυριάκο και τη ΝΔ.

Έντονο το παρασκήνιο γύρω από τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς ζητούν εδώ και καιρό ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκε, επιτέλους, το αρμόδιο υπουργείο και σχεδιάζεται η υποβολή έκτακτης διάταξης στη Βουλή. Στόχος είναι να ανάψει το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Από ουρά της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ το πάει φιρί φιρί να γίνει ουρά της Καρυστιανού. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη ότι η πρόεδρος του…Οξυγόνου έκανε πρόταση στο Σμαραγδή να συστρατευτεί μαζί της, ο κ. Τσουκαλάς στο εντελώς ξεκούδουνο έκανε… αρνητική τοποθέτηση προϊόντος επικαλούμενος την ταινία. Για να καταγγείλει τον Μητσοτάκη ότι δήθεν δεν είναι εκσυγχρονιστής πολιτικός όπως ήταν ο Καποδίστριας. Χρηστίδη λένε και κλαίνε στη Χαριλάου Τρικούπη.

