Δήμος Θεσσαλονίκης: Πώς οι κατεδαφίσεις στην Άνω Πόλη δημιουργούν χώρους στάθμευσης και πρασίνου

Μέσα στον Οκτώβριο, αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ξεκινά ο δήμος Θεσσαλονίκης την κατεδάφιση επικίνδυνων, ετοιμόρροπων και εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε διάφορα σημεία της Άνω Πόλης.

Στόχος, όπως τονίζει η διοίκηση, είναι τόσο η προστασία της δημόσιας ασφάλειας όσο και η αξιοποίηση του αστικού χώρου με τη δημιουργία κοινωφελών υποδομών, όπως πράσινο και κυρίως νέοι χώροι στάθμευσης, που αποτελούν πάγιο αίτημα των κατοίκων.

