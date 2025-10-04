ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαχείριση αποβλήτων τα τελευταία χρόνια, τους βασικούς στόχους του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, μιλά στη συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα ο πρόεδρος του Φορέα, Μιχάλης Γεράνης.

Όπως επισημαίνει, οι μεγαλύτερες προκλήσεις σχετίζονται με την κλιματική κρίση, την ανάγκη χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία.

