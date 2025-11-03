Γκιλφόιλ: Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα - Τώρα ξεκινάμε

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.

Η θητεία της ξεκινά επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρεσβευτής εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.