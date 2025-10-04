Α. Γεωργιάδης για Ζ. Κωνσταντοπούλου: Χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη και χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πενθεί

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που με αφορμή τη θυροκόλληση στο γραφείο της της νέας πρόσκλησης εκταφής του Ντένις Ρούτσι, την κατηγόρησε «δόλιους σκοπούς» και «οργανωμένο σχέδιο για να μην αρχίσει η δίκη» για τα Τέμπη.

«Πίσω από αυτή την απεργία πείνας (σ.σ. του Πάνου Ρούτσι) που έχει στήσει η ίδια, δεν υφίσταται κανένα απολύτως δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα ενός πατέρα αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο για να μήν αρχίσει η Δίκη και να συνεχίσει η κυρία αυτή απρόσκοπτα να δηλητηριάζει την Ελλάδα με το μίσος και την τοξικότητα της για να κερδίζει ψήφους και χρήματα», υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.

Απορώ πότε θα ξυπνήσουμε, θα δούμε πόση χειραγώγηση δεχόμαστε, με μοχλό τα αγνά συναισθήματα των ανθρώπων, από την @ZoeKonstant . Αρχικά ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του για να γίνει ταυτοποίηση DNA και να πειστεί ότι όντως… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

Ο υπουργός Υγείας καταλόγισε στην κυρία Κωνσταντοπούλου προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης. «Η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της», έγραψε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το αρμόδιο Δικαστήριο έψαχνε την κυρία Κωνσταντοπούλου να την ενημερώσει για τη νέα ημερομηνία αναβολής, την οποία είχε ζητήσει, επειδή ήθελε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. «Δεν σήκωνε τα τηλέφωνα ώστε να μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν το ήξερε και να πετύχει και τρίτη αναβολή. Κατόπιν αυτής της συμπεριφοράς, το Δικαστήριο έστειλε δικαστικό επιμελητή για να της επιδοθεί στο γραφείο της η κλήση, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι και πάλι δεν γνώριζε την ημερομηνία. Και τί σκαρφίστηκε η κυρία πάλι για να επιτύχει και νέα καθυστέρηση;…κλείδωσε την πόρτα και δεν άνοιξε το γραφείο της οπότε το έγγραφο θυροκολλήθηκε!!!…» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

«Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης την έχουν καταλάβει και αντιστέκονται, αν αυτά τα καραγκιοζιλίκια τα κάνει στην εξέταση DNA που είναι η απλή εξέταση, φαντάζεστε τί θα έκανε σε ενδεχόμενες τοξικολογικές; Η Δίκη δεν θα ξεκίναγε ούτε σε 2 χρόνια» ανέφερε στην ανάρτησή του, λέγοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κινείται με ορίζοντα εθνικών εκλογών.

Αιχμές άφησε εκ νέου ο κ. Γεωργιάδης για τους «ακροαριστερούς επαγγελματίες γιατρούς των εκάστοτε απεργών πείνας», που επιδιώκουν «να στήσουν τη δική τους προπαγάνδα». «Αν με τις ανοησίες τους να τρέχουν τον άνθρωπο από την μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, για να του κάνουν εξετάσεις αλλά και να τον έχουν αποκλεισμένο από άλλους γιατρούς, του προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του, να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου», έγραψε.

Νωρίτερα, ο υπουργός, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,στηλίτευσε τον ρόλο των αλληλέγγυων γιατρών με αφορμή την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

Αυτούσια η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και εσείς τα εξής στοιχεία για την “καριέρα” της κας Όλγας Κοσμοπούλου ως ιατρού των κατά καιρούς απεργών πείνας της Αριστεράς:

•Κώστας Σακκάς (2013): Αναφέρεται ρητά ως «η γιατρός του Κώστα Σακκά» και μιλά δημόσια για την κατάστασή του. Σε ρεπορτάζ της VICE δηλώσεις της αφορούν ειδικά τον Σακκά.

•Δημήτρης Κουφοντίνας (2018 κ.ά.): Υπογράφει/εκδίδει ιατρικές γνωματεύσεις ή δηλώσεις για την επιδείνωση της υγείας του ως απεργού πείνας.

•Συλλογική απεργία πείνας κρατουμένων (2015): Καταγράφεται ως εθελόντρια γιατρός που εξέταζε τακτικά απεργούς πείνας και μίλησε σε εκδήλωση για την κρίσιμη κατάστασή τους.

•Νίκος Ρωμανός (2014): ήταν μεταξύ των υγειονομικών που υπέγραφαν δημόσιο κείμενο υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων του· επίσης μιλούσε δημόσια για την υπόθεση.

•Ηρακλής Κωστάρης (2014): Αναφέρεται ότι τον επισκέφθηκε ως γιατρός της ΟΕΝΓΕ και έκανε δηλώσεις για την υγεία του· στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για την κρίσιμη κατάσταση του Ρωμανού».

Κοινώς όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως.

Η κυρία Κοσμοπούλου είναι μέλος της οργάνωσης Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Άρα να γνωρίζετε ότι κάθε ανακοίνωση της ιδίας ή της «ομάδος» της έχει πολιτικά και όχι ιατρικά κίνητρα.

Αλλά το τονίζω για άλλη μία φορά διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια οκ Αστική Δημοκρατία έχουμε ευτυχώς και όχι Κομμουνισμό άρα στο δικά μας καθεστώς αυτό επιτρέπεται. Αλλά αν θέσουν σε αληθινό κίνδυνο τη ζωή αυτού του ανθρώπου και πάθει κάτι διότι δεν αφήνουν το ΕΚΑΒ να τον εξετάσει και τον πάνε μόνον στο δικό τους νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αθήνας ή όταν ζαλίζεται τον πάνε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο θα έχουν όλη την ποινική ευθύνη πάνω τους. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη μας για να μην κινδυνεύσει, αυτοί μας εμποδίζουν άρα θα φταίνε».