Α. Γεωργιάδης: Αίσχος το γεγονός των ακυρώσεων ραντεβού ογκολογικών ασθενών εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων

«Πραγματικά τραγικό» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης το γεγονός των ακυρώσεων των ραντεβού για εξετάσεις PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών. Σε εκπομπή του Action24, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «αποδεικνύεται στην πράξη πως η αβλεψία, η αλαζονεία, η αμετροέπεια, η έλλειψη μέτρου ορισμένων στη διεκδίκηση όπου δίκιου θεωρούν ότι έχουν μπορεί να βλάψει σοβαρά τον συμπολίτη τους».

«Είναι ένα αίσχος αυτό που έγινε», είπε και συνεχίζοντας εξήγησε ότι «στο ΠΑΓΝΗ είναι το μόνο μέρος στην Κρήτη όπου έχουμε PET SCAN, είναι η ειδική εξέταση που κάνουμε για να ανιχνεύσουμε τους όγκους στους καρκινοπαθείς. Για να γίνει η εξέταση αυτή χρειάζεται ένα ειδικό σκιαγραφικό φάρμακο το οποίο δεν υπάρχει στην Κρήτη και το φέρνουμε κάθε μέρα με αεροπλάνο της Aegean με ειδική συμφωνία που έκανα εγώ».



«Την ώρα που μπήκαν οι αγρότες στον αεροδιάδρομο, το αεροπλάνο που αναγκάστηκε να φύγει ήταν αυτό που μετέφερε το φάρμακο. Ως αποτέλεσμα η Κρήτη για δύο ημέρες περίπου μένει χωρίς φάρμακο», είπε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, επισήμανε ότι «είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία μεταφοράς γιατί αυτό το φάρμακο είναι ραδιενεργό. Δεν είναι απλά η μεταφορά ενός κουτιού, υπάρχει ειδικό αεροπλάνο που το μεταφέρει».

«Κατά συνέπεια, άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει πριν αρκετές εβδομάδες το ραντεβού τους, γιατί στην Κρήτη υπάρχει καθυστέρηση στο PET SCAN επειδή υπάρχει μόνο μία μονάδα στο νησί, πάνε εβδομάδες μπροστά».



Τέλος, εξήγησε ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί περισσότερο φάρμακο με άλλη πτήση, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό. «Κάντε ότι διαμαρτυρία θέλετε. Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο το χάος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.