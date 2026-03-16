Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Έπειτα από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διαπιστώθηκε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν έχει περιλάβει ποσό 3,2 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς 'Αννα Στρατινάκη, έχει υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, και ο σύζυγός της Ανδρέας Γεωργίου, φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία (2020-2025).

Ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Ακόμα, από την Αρχή προέκυψαν ευρήματα για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς 'Αννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για το νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος (2023-2024) δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Πάντως, και στις τρεις περιπτώσεις ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών, αλλά και επειδή η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ.λπ. είναι κακουργήματα, ενώ διαβίβασε τα ευρήματα των ερευνών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός στους υπόχρεους.