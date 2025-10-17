Γ. Φλωρίδης: Στόχος να πέσει ο χρόνος έκδοσης των τελεσίδικων αποφάσεων στις 750 μέρες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την τελετή αγιασμού του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επισήμανε ότι ο τελικός σκοπός των μεταρρυθμίσεων στην Δικαιοσύνη είναι οι 1.550 μέρες που απαιτούνται σήμερα για την έκδοση αποφάσεων να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις σε 750 ημέρες.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, «στην Αττική για να πάρεις προσδιορισμό στις αστικές υποθέσεις έπρεπε να περιμένεις τέσσερα χρόνια και τώρα μέσα στην επόμενη χρονιά θα εκκαθαριστούν περίπου 15.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας από το προηγούμενο διάστημα».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι στην Αττική ο προσδιορισμός των υποθέσεων θα γίνεται μέσα σε 6 μήνες, ενώ στην περιφερειακή έδρα του Περιστερίου θα μεταφερθεί και η έδρα του πρώην Ειρηνοδικείου Αχαρνών (πέρα από του Δήμου Ιλίου), έτσι θα υπάρχει πλέον «μια πάρα πολύ μεγάλη δικαστική περιφέρεια στην οποία υπηρετούν εκατοντάδες δικηγόροι και οι 500.000 περίπου πολίτες της περιοχής θα έχουν πρόσβαση σε ένα κανονικό Πρωτοδικείο και όχι σε Ειρηνοδικεία».

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, αρχικά ανέφερε, ότι «όταν ψηφίζαμε αυτό το νομοσχέδιο που είναι πια νόμος του κράτους για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας για την κατάργηση Ειρηνοδικείων και ειρηνοδικών αντιμετωπίσαμε τις πολύ δικαιολογημένες επιφυλάξεις πολλών συντελεστών της Δικαιοσύνης για το αν στην Αττική ιδιαίτερα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ή μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου του 2026 όταν θα αρχίσει η πλήρης εφαρμογή στην Αττική γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει ξεκινήσει» και προσέθεσε: «Οι επιφυλάξεις ήταν αν θα μπορούσαμε να έχουνε αντίστοιχες κτιριακές υποδομές για να μπορούν να στεγάσουν τα καταργούμενα Ειρηνοδικεία στις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου και εάν η ψηφιοποίηση του τομέα της Δικαιοσύνης θα προχωρούσε με τέτοιους ρυθμούς ώστε και αν είχαμε τις εγκαταστάσεις να μπορέσουν τα κτίρια αυτά να είναι λειτουργικά».

Η πρώτη απάντηση είναι σήμερα, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, επισημαίνοντας:

«Οι συνθήκες που στεγαζόταν το πρώην Ειρηνοδικείο Περιστερίου δυστυχώς ήταν οι χειρότερες δυνατές. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος δεν υποκαθιστά ή δεν αντικαθιστά το Ειρηνοδικείο. Είναι η κανονική έδρα του Πρωτοδικείου στην οποία θα δικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις απ΄ ότι στο Ειρηνοδικείο.

Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα Ειρηνοδικεία δίκαζαν υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ και οι περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου θα διαβάζουν υποθέσεις μέχρι 240.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι στη ευρύτερη περιοχή στην περιφερική έδρα του Περιστεριού εντάσσεται και ο Δήμος του Ιλίου και πολύ σύντομα, πριν την εφαρμογή-λειτουργία του δικαστικού χάρτη στην Αττική θα ψηφιστεί η μεταφορά της έδρας του πρώην Ειρηνοδικείου των Αχαρνών στο Περιστέρι.

Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δικαστική περιφέρεια στην οποία υπηρετούν εκατοντάδες δικηγόροι και οι 500.000 περίπου πολίτες της παροχής θα έχουν πρόσβαση σε ένα κανονικό Πρωτοδικείο και όχι σε Ειρηνοδικεία.

Επομένως είμαστε σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή. Είναι σημαντικά τα στοιχεία που ανέφερε ο πρόεδρος ο κ. Λίνος, πως εξελίσσεται η εφαρμογή του δικαστικού χαρτί στην Αττική παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης εκκίνηση της εφαρμογής του, δηλαδή τα στοιχεία από το 86% να φτάσει στο 111 είναι συγκλονιστικά».

«Έτσι ώστε με την εφαρμογή του χάρτη στην Αττική να μπορούν οι υποθέσεις να προσδιορίζονται εντός έξι μηνών όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2026.

Αυτές οι μεταβολές είναι θεαματικές γιατί στην Αττική μαζί με την ανακατανομή που κάνουμε με την ενίσχυση του Πρωτοδικείου Πειραιά στην οποία μεταφέρεται η παραλιακή ζώνη της Αττικής νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί.

Εάν όμως δεν κάναμε αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη και της ενοποίησης του πρώτου βαθμού, που εκκρεμούσε από το 1912 από τον πρώτο νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Αν δει κανείς τα αποτελέσματα των μεγάλων Πρωτοδικείων της χώρας, ας πούμε του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης από το ποσοστό 86% αριθμό εκκαθάρισης ετησίως ήδη κοντεύουμε το 150%. Κάτι που σημαίνει, δηλαδή, ότι έρχονται 100 υποθέσεις και εξέρχονται 150. Αυτό σε πραγματικούς χρόνους σημαίνει ότι σε ένα οκτάμηνο τελειώνουν όλα, εκεί που περιμέναμε 4-5 χρόνια.

Τέλος, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε: «Θα είναι εφικτός κύριε πρωθυπουργέ όταν κλείσει αυτή η τετραετία και θα ξεκινήσει η τρίτη τετραετία».