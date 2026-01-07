Γ. Φλωρίδης: Καμία περίπτωση παραπομπής, με παράκαμψη του άρθρου 86, από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση παραπομπής για το άρθρο 86 από την Ευρωπαία Εισαγγελέα», ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφερόμενος στο αν υπάρχει περίπτωση παραπομπής από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, παρακάμπτοντας το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, ούτε από την Ευρωπαία Εισαγγελεα. Ίσα-ίσα είπε ότι το 86 θα μπορούσε να αναθεωρηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα απασχολεί έντονα την επικαιρότητα το ερώτημα αν μπορεί ή όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκήσει απευθείας διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα ή ο νόµος περί ευθύνης υπουργών αποτελεί ένα απροσπέλαστο εµπόδιο. Συνταγµατολόγοι και διακεκριµένοι νοµικοί εκφράζουν διαφορετικές και, σε πολλές περιπτώσεις, αντικρουόµενες απόψεις.

«Δεν σχολιάζω κάτι που δεν υπάρχει»

Ερωτώμενος σχετικό με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμμας από τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπούργος δεν έκανε κάποιο σχόλιο, αναφέροντας: «Στην πολιτική, αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ υφισταμένων κομμάτων. Εάν και όταν υπάρξει συγκεκριμένο κόμμα, τότε θα γίνει αντικείμενο συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Δε θα σχολιάσω κάτι που δεν υπάρχει».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν φοβάται, απάντησε ότι δε φοβάται κάτι που δεν υπάρχει, λέγοντας: «Τι θα κάνουμε; Μελλοντολογία; Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα που έχει όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η αποστολή της. Όχι να κάνουμε προβλέψεις αν θα γίνει ή δε θα γίνει κάτι».

«Να επικρατήσει η λογική»

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, και την ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ανέφερε ότι σχεδόν από την αρχή είχε δηλώσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για διάλογο, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν, με σημαντικότερο την καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Όπως είπε το ερώτημα είναι γιατί να μη γίνεται διάλογος και να υπάρχει ταλαιπωρία, αφού υπάρχουν προϋποθέσεις για διάλογο, και τα 3/4 των αιτημάτων έχουν εκπληρωθεί.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, τι θα γίνει αν δε βρεθεί λύση, ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε: «Περιμένω να επικρατήσει η λογική. Θα δει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Έχει αποστολή να προστατεύει τη λειτουργία της χώρας». Συμπλήρωσε μάλιστα, ότι η χώρα έχει νομοθεσία, αστυνομία, δικαιοσύνη τονίζοντας: «Κανένας να μη λειτουργεί εν θερμώ. Να μη καταφεύγουμε σε ακραίες λύσεις».

Στη συνέχεια ερωτώμενος αν «Μπορεί να δούμε αυτόφωρα;», ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε: «Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Δεν το αποφασίζει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός αυτό, αλλά ο εισαγγελέας». Και πρόσθεσε: «Θα εφαρμοστούν οι νόμοι, το θέμα είναι να οδηγηθούμε σε επίλυση. Δεν έχουμε πόλεμο. Χρειάζεται ψυχραιμία». Σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο και αν γύρισε την πλάτη στη ΝΔ, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε: «Δεν βλέπω μεταστροφή. Άλλο το ότι διεκδικούν αιτήματα και άλλο το ότι οδηγεί σε απόσταση από την επιλογή τους, όταν έρθουν οι εκλογές. Έχουν κάτι συνολικό στο μυαλό τους».