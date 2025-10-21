Γ. Φλωρίδης για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η τροπολογία είναι μία κίνηση για να προστατευθεί το υπέρτατο εθνικό μνημείο

Για την τροπολογία που αφορά την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και τις πρόσφατες αντιδράσεις γύρω από τη Δικαιοσύνη τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «πρωτίστως ενωτική», σημειώνοντας ότι στόχος της είναι «να προστατευθεί το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας, όπου τιμάται η εθνική μνήμη και οι αγώνες του ελληνικού λαού». Όπως είπε, «εκεί αποδίδουμε τιμές στους νεκρούς μας και δεν μπορεί να υπάρξει διχασμός γύρω από ένα τέτοιο σημείο».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθενται να υπερψηφίσουν την τροπολογία. «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο. Είναι χώρος ιερός και δεν προσφέρεται για πολιτικοκοινωνικές διαμαρτυρίες. Υπάρχουν άλλοι χώροι, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως η πλατεία Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η ρύθμιση περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, υπογράμμισε πως «ουδείς απαγορεύει τις συναθροίσεις - απλώς το έθνος έχει υποχρέωση να προστατεύει τη μνήμη των αγώνων του».

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στην ψήφιση του μέτρου, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «κάποια πράγματα ωριμάζουν στον χρόνο», προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν συνδέεται με την πρόσφατη απεργία πείνας του πατέρα του θύματος των Τεμπών, Πάνου Ρούση.

Για τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση Ρούτσι

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη στάση της Δικαιοσύνης στην υπόθεση Ρούτσι, υποστηρίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό, καθώς ξεκίνησε μια ακραία διαμαρτυρία χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «όσοι υποκίνησαν την απεργία πείνας επιχείρησαν να εκβιάσουν τη Δικαιοσύνη ώστε να ξανανοίξει η ανάκριση», κατονομάζοντας την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως εξήγησε, «η Δικαιοσύνη προσπάθησε να βρει λύση χωρίς να παραβιάσει τη διαδικασία — ικανοποίησε το αίτημα του ανθρώπου και οδήγησε την υπόθεση στη δίκη της 23ης Μαρτίου».

Για την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη

Ερωτηθείς για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης απέδωσε την εικόνα αυτή σε «συστηματική υπονόμευση που οργανώθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών».

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος οδηγήθηκε να πιστέψει ένα τεράστιο ψέμα, ότι υπήρχε παράνομο φορτίο που εξερράγη και προκάλεσε τον θάνατο επιβατών. Αυτή η συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψευδής, χτύπησε τη Δικαιοσύνη».

Κατά τον υπουργό, «η ανάκριση ήταν υποδειγματική και η υπόθεση οδηγείται σε δίκη σε χρόνο πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Δίκη για Τέμπη: Σε αίθουσα 283 τ.μ. η έδρα του δικαστηρίου – Θα παρίστανται 250 δικηγόροι

«Ξεκινήσαμε στη Λάρισα από το μηδέν και ξεκινήσαμε νωρίς, γιατί ξέραμε ότι αν αυτό το αφήσουμε τελευταία στιγμή, δεν θα είχαμε χώρο, όπως γινόταν παλιότερα. Σε συνεργασία με την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου είχε εντοπίσει το κτίριο μαζί με τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανακαίνισης αλλά και διαμόρφωσης αυτού του κτιρίου», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης,εξηγώντας αναλυτικά για όλη τη διαδικασία,

Όπως εξήγησε, στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και περίπου 200–250 δικηγόροι, ενώ παραπλεύρως έχουν προβλεφθεί χώροι για το κοινό, τους δημοσιογράφους, την αστυνομία και τη διάσκεψη των δικαστών.

«Τα πολιτικά πρόσωπα εξετάζονται από τη Βουλή και, αν προκύψει παραπομπή, δικάζονται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικαστούν με τη συνήθη διαδικασία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι, εφόσον παραπεμφθούν, θα υπάρξει ξεχωριστή δίκη για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ερωτηθείς για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, καθώς «εκκρεμούν αιτήματα των ενδιαφερομένων, όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για διορισμό τεχνικού συμβούλου».

Στόχος η εκκαθάριση όλων των υποθέσεων μέχρι το 2026

Σημαντική πρόοδο καταγράφει, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα, με τις αλλαγές που εφαρμόζονται ήδη στα δικαστήρια και θα κορυφωθούν ως το 2026. Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα κερδίζει σταδιακά το στοίχημα της ταχύτερης απονομής της Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας πως οι πρώτες θετικές ενδείξεις είναι ήδη ορατές.

«Κερδίζεται», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και η κατάργηση των ειρηνοδικείων «απελευθέρωσαν περίπου χίλιους δικαστές, που πλέον ενισχύουν τα πρωτοδικεία». Όπως ανέφερε, το Πρωτοδικείο Αθηνών διπλασίασε τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών — από 400 σε 745 — ενώ η απόδοση «ξεπερνά πλέον τις νέες υποθέσεις που εισέρχονται».

Ο υπουργός επισήμανε ότι μέσα στη φετινή δικαστική χρονιά αναμένεται να εκκαθαριστούν περίπου 15.000 υποθέσεις που εκκρεμούν από προηγούμενες χρονιές. Στόχος, όπως είπε, είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι υποθέσεις να προσδιορίζονται μέσα σε έξι μήνες, αντί για τέσσερα χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση για τη δημοσίευση διαθηκών, που από την 1η Νοεμβρίου θα γίνεται από τους συμβολαιογράφους. Όπως ανέφερε, «μια διαδικασία που σήμερα χρειάζεται 400 ημέρες, θα ολοκληρώνεται σε 3 έως 7 ημέρες», χωρίς επιπλέον κόστος για τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο «αποδεσμεύονται περίπου 100 δικαστές» και ισάριθμοι δικαστικοί υπάλληλοι, ώστε να ενισχύσουν άλλους τομείς.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι ανάλογες μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά υποθέσεων προσημειώσεων και σωματείων σε δικηγόρους, «αποφορτίζουν το δικαστικό σύστημα και επιτρέπουν στους δικαστές να επικεντρωθούν στα ουσιώδη».

Για την πολιτική επικαιρότητα

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πολιτικές του προθέσεις ενόψει των εκλογών, ο υπουργός ξεκαθάρισε: «Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανέναν. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση για να κάνουμε αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει από αυτά», ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Τέλος, σχετικά με τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Φλωρίδης περιορίστηκε να δηλώσει πως «ό,τι κυοφορείται πιθανότατα να φέρει ανακατατάξεις, αλλά είναι νωρίς για εκτιμήσεις», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν ανησυχεί για νέα κόμματα: «Η κυβέρνηση κρίνεται στις σχέσεις της με τον λαό και στα προβλήματα που λύνει. Εκεί είναι η ουσία».