Γ. Φλωρίδης για έγκλημα στη Γλυφάδα: Με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε ο 46χρονος

Απάντηση στο ερώτημα που τίθεται από την πλειονότητα της κοινής γνώμης, πώς μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας τόσο επικίνδυνος άνθρωπος, σαν τον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του, ενώ το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του, κλήθηκε να δώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι αρκετά διαφωτιστικά. Προκύπτει ότι υπήρξε μία καταδίκη σε 16 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Στη συνέχεια, το 2015, όταν ήρθε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ήταν αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου. Δηλαδή, λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε έρθει τον Ιανουάριο του 2015, τον Απρίλιο ψηφίστηκε αυτό που ονομάσθηκε νόμος Παρασκευόπουλου, που με τις διατάξεις του νόμου αυτού, από τις φυλακές βγήκε σχεδόν όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας» ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του στο ERT News Radio 105,8.

«Ο βασικός νόμος είναι αυτός του 2015, όπου βγήκαν από τις φυλακές δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών και το 80% με βάση τα στατιστικά στοιχεία τότε της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα.

Τότε, η Ελληνική Αστυνομία προσπάθησε να αντιδράσει στις διατάξεις αυτές, αλλά δεν τα κατάφερε. Η συνέχεια ήταν ότι ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017 ή 2018, πάλι από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες.

Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις λοιπόν το 2018 αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος αυτός, έχοντας εκτίσει μόνο τέσσερα χρόνια στη φυλακή από τα δεκαέξι.

Θυμίζω γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι ο νόμος αυτός το 2015 υμνήθηκε κυριολεκτικά από την τότε Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πήρε το λόγο και μίλησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης αυτού του νόμου, τον οποίο εξύμνησε κυριολεκτικά. Και αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι μέσα στους συγκεκριμένους, μεταξύ των άλλων, ήταν και ο περίφημος βιαστής πελάτης της» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Ερωτηθείς τι έκανε το κυβερνών κόμμα, επισήμανε «αυτό που κάναμε εμείς το 2024, ήταν ότι αλλάξαμε το σύνολο του ποινικού συστήματος της χώρας. Τώρα έχουμε νέους ποινικούς κώδικες».

«Καταρχάς υπήρχαν εγκλήματα τα οποία δεν οδηγούσαν πουθενά. Δηλαδή δεν επέβαλαν καμία τιμωρία. Αυτό αποκαταστάθηκε. Δηλαδή, το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυε τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα όλοι ξέρουν ότι μια παράβαση θα επισύρει οπωσδήποτε κάποια ποινή, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει η παράβαση αυτή» τόνισε.

Αναφερόμενος στον 46χρονο, σημείωσε ότι, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία, αφέθηκε ελεύθερος και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε ως ελεύθερος πια με εντολή του εισαγγελέα στο Δρομοκαΐτειο και ξαναπήγε. «Εκεί πια δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές. Εκεί υπάρχουν οι επιστημονικές γνωματεύσεις, είναι ένας πολίτης πλέον. Κατά συνέπεια, το τι συνέβη με τις επανειλημμένες νοσηλείες του και πώς τελικά αυτό αφορά μια διαδικασία που δεν ανήκει στο δικαστικό σύστημα της χώρας» εξήγησε ο κ. Φλωρίδης.

«Μια διάταξη είναι φωτογραφική όταν αφορά έναν άνθρωπο»

Στο θέμα της επιμέλειας των τέκνων, το οποίο έχει προκαλέσει θόρυβο και σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κληθείς για ένα πολιτικό σχόλιο, ο Υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Επειδή τώρα μιλάμε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το εξής κρίσιμο ζήτημα, το οποίο είναι ότι η διάταξη αυτή, μαζί με άλλες διατάξεις, ήταν ενταγμένη κανονικά σε ένα πλήρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως δεύτερο κεφάλαιο, τριάντα τέσσερις διατάξεις από δώδεκα υπουργεία, η οποία συζητήθηκε στη Βουλή έξι ολόκληρες μέρες. Τέσσερις στην αρμόδια Επιτροπή και δύο στην Ολομέλεια. Σπάνια γίνεται τόσο πολύ συζήτηση στη Βουλή.

Λοιπόν, η διάταξη αυτή, που ήταν μέσα στο σώμα του νομοσχεδίου που συζητούσε επί έξι μέρες η Βουλή, δεν δέχτηκε καμία κριτική επισήμανση. Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας για το σύνολο του νομοσχεδίου, η διάταξη αυτή πήρε μια συντριπτική πλειοψηφία που σπάνια συναντάται στη Βουλή. Πήρε 180 ψήφους θετικές και 50 ψήφους ανοχής που είναι τα παρόν. Άρα δηλαδή πάμε σε 230 βουλευτές από τους 300. Δεν ξέρω πόσες διατάξεις έχουν ψηφιστεί με τόσο ευρεία πλειοψηφία».

Απαντώντας στην κριτική ότι όταν σπεύδει υπουργός της κυβέρνησης να κάνει πρώτος χρήση, δημιουργεί υπόνοιες ότι η διάταξη είναι φωτογραφική, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε «μια διάταξη είναι φωτογραφική όταν αφορά έναν άνθρωπο». «Όταν όμως η διάταξη αυτή είναι αποτέλεσμα αιτημάτων που υποβάλλουν πάρα πολλοί για πολύ χρονικό διάστημα, ότι επιτέλους ρυθμίστε αυτό το θέμα, το οποίο έχει ένα κενό και ρυθμίζουμε κάτι, το οποίο αφορά την φροντίδα και το συμφέρον των παιδιών, γιατί τα παιδιά και η φροντίδα τους δεν είχαν αυτό το ένδικο μέσο που δώσαμε εμείς, ενώ το έχει μία υπόθεση για 50.000 ή 30.000 που διαφωνούν κάποιοι. Αυτοί λοιπόν που έχουν μία αγωγή για 50 και 30.000 ευρώ μπορούν να έχουν αυτό το ένδικο μέσο, αλλά τα παιδιά στο ευαίσθητο θέμα της προστασίας τους δεν είχαν αυτή τη νομοθετική προστασία.

Κάναμε λοιπόν μία νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε ένα κοινωνικό αίτημα μεγάλο, γι’ αυτό και στη Βουλή είχε αυτή την αποδοχή. Άρα εγώ θα μείνω σε αυτό. Είναι κάτι που αφορά όλον τον ελληνικό λαό, τους γονείς που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά όπως λέει η διάταξη, αυτή η διάταξη εφαρμόζεται, το λέει η ίδια η διάταξη, αποκλειστικά για το συμφέρον του παιδιού. Και προσέξτε, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο και κανένας άλλος τι είναι το συμφέρον του παιδιού» συμπλήρωσε καταλήγοντας.