Γ. Ανδριανός για αγρότες: Ο διάλογος θα γίνει - Δεν μπορεί να συμμετέχουν όσοι ελέγχονται για παρανομίες

Τη θέση ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά υπέρ του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, αλλά με σαφείς όρους νομιμότητας, εξέφρασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός αναφερόμενος στη μη προσέλευση της λεγόμενης Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει συνομιλήσει επανειλημμένα με τους αγρότες, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός «άνοιξε την πόρτα του διαλόγου τρεις φορές». Ωστόσο, όπως είπε, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να μην προσέλθουν, θέτοντας ως προϋπόθεση τη συμμετοχή αγροτοσυνδικαλιστών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές για παράνομες επιδοτήσεις.

Ο κ. Ανδριανός ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά τη νομιμότητα της εκπροσώπησης. Όπως τόνισε, αγρότες που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ή έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, όπως επιθέσεις ή απειλές κατά αστυνομικών και φθορές δημόσιας περιουσίας, δεν μπορούν να είναι συνομιλητές του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν μπορεί να ανοίγει η πόρτα του Μαξίμου για ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά για οποιονδήποτε λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί προσχηματικούς τους λόγους που προβλήθηκαν για τη μη συμμετοχή στον διάλογο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κερδισμένος από το διάλογο θα είναι συνολικά ο αγροτικός κόσμος και επανέλαβε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά με 20 εκπροσώπους άλλων μπλόκων στις 15:00 το μεσημέρι. Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση είχε προτείνει τη διεξαγωγή δύο συναντήσεων προκειμένου να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η Πανελλαδική Επιτροπή δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα μπλόκα.

«Εδώ πρέπει να συζητάμε για τα προβλήματα όλου του αγροτικού κόσμου και όχι συγκεκριμένων μπλόκων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι μετά την άρνηση της Πανελλαδικής Επιτροπής να συμμετάσχει, η ευθύνη για την εξέλιξη ανήκει στους ίδιους.

Ο Γιάννης Ανδριανός κατέληξε λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να ακούσει τα αιτήματα των αγροτών που θα προσέλθουν στον διάλογο και να εξετάσει κάθε δυνατό μέτρο στήριξης, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, «με σύνεση και υπευθυνότητα απέναντι στην πατρίδα, την εθνική οικονομία και τις νέες γενιές».

Για τη συμφωνία Mercosur: Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, ρήτρες αμοιβαιότητας και αυστηροί έλεγχοι

Τη θέση ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγροτική παραγωγή, με ασφαλιστικές δικλείδες και αυστηρούς ελέγχους, ανέπτυξε ο Γιάννης Ανδριανός, απαντώντας στις επικρίσεις κομμάτων που εκφράζουν αντίθεση στη συμφωνία.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία δεν αφορά μόνο τα αγροτικά προϊόντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξάγει συνολικά περίπου 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς τις χώρες Mercosur ανέρχονται σήμερα σε περίπου 34 εκατ. ευρώ, γεγονός που —κατά τον ίδιο— δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες διεύρυνσης των εξαγωγών. Ειδική αναφορά έκανε σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, τα οποία χαρακτήρισε «εθνικά προϊόντα» με προοπτικές διείσδυσης σε μεγάλες αγορές.

Ο Γιάννης Ανδριανός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ψηφίσει το πλαίσιο των μέτρων διασφάλισης, σημειώνοντας ότι αυτό έγινε πρόσφατα και με τη συμμετοχή των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Όπως είπε, το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για ελέγχους, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά και σε αναμόρφωση των τελωνειακών μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζονται αυστηροί έλεγχοι στις εισαγωγές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συμφωνία προβλέπεται ρήτρα αμοιβαιότητας, τόσο ως προς τις ποσοστώσεις όσο και ως προς την ποιότητα των προϊόντων. Όπως εξήγησε, εφόσον διαπιστωθεί αύξηση εισαγωγών σε συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης μέσω μηχανισμών ενεργοποίησης, όταν ξεπεραστούν συγκεκριμένα όρια.

Απαντώντας στις ανησυχίες για ζητήματα ποιότητας και διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ο Γιάννης Ανδριανός υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πρωτίστως για την προστασία της δημόσιας υγείας και ότι «κανένας δεν κάνει εκπτώσεις» στο συγκεκριμένο πεδίο. Επανέλαβε ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι στα τελωνεία, ώστε τα προϊόντα που εισάγονται να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.