Επίσκεψη Ν. Ταχιάου στην Περιφέρεια Κρήτης: Στο επίκεντρο το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι

Παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, δημάρχους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη της ΥΠΑ (Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) και του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) παρουσίασαν τη μελέτη επιλογής της θέσης εγκατάστασης του ραντάρ του νέου αεροδρομίου.

Στόχος ήταν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν προκύψει, με αφορμή και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί από την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση ,σχετικά με το αρχαιολογικό εύρημα στο λόφο "Παπούρα" και τη θέση του ραντάρ.

Μάλιστα στην έναρξη της σύσκεψης υπήρξε αντίδραση σχετικά με τη θέση του ραντάρ η οποία εκφράστηκε εντόνως από τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος Βασίλη Κεγκέρογλου, παρουσία μάλιστα πολιτών που φώναζαν συνθήματα, υπέρ της προστασίας του μνημείου και της επισκεψιμότητάς του.

«Δεν θα υπάρξει άλλη ταπείνωση του λόφου "Παπούρα" εκτός από το σημείο που θα μπει το ραντάρ, όπως έχει ζητηθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία και αυτό δεν θα είναι τριάντα μέτρα. Θα είναι τόσο, όσο χρειάζεται για το ραντάρ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Ταχιάος που επισήμανε ότι το ραντάρ που θα τοποθετηθεί, θα είναι όχι δέκα, αλλά τριάντα μέτρα ύψος, ώστε να βγαίνει πάνω από το λόφο "Παπούρα" και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που το κάτω μέρος του κώνου που θα δημιουργεί το ραντάρ, να βρίσκεται 10 μέτρα πάνω από το.μνημειο, με στόχο την προστασία του.

«Κατά συνέπεια το μνημείο θα είναι απολύτως επισκέψιμο . Δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος και η θέση έχει επιλεγεί με πολύ ακρίβεια. Είναι σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων από το μνημείο, που αποτελεί απόσταση ασφαλείας» διευκρίνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προσθέτοντας πως έχει υπάρξει μέριμνα και έχουν γίνει τέτοιες προσαρμογές στη μελέτη, - μετά τα όσα ζητήθηκαν και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία - ώστε και «η αισθητική όχληση στο λόφο "Παπούρα" να είναι η μικρότερη δυνατή».

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις και πώς αυτές εκφράστηκαν σε οξυμένο κλίμα, ο κ.Ταχιάος ανέφερε ότι προτιμάει να σταθεί στην πολύ καλή συζήτηση με τους δημάρχους και την περιφέρεια, αλλά και στην αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για το αεροδρόμιο.

«Το ζήτημα είναι να βρούμε μία λύση για το θέμα του αεροδρομίου. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει την ευθύνη της κατασκευής του αεροδρομίου, έχει την ευθύνη της ασφάλειας του επιβατικού κοινού, των αεροπλάνων. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο με το οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα του λόφου "Παπούρα" και για αυτό επέλεξα να γίνει αυτή η συνάντηση με τους δημάρχους και την περιφέρεια" είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ταχιάος συμπληρώνοντας ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να γίνει μια συνάντηση στο υπουργείο, με τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος και τους συνεργάτες του, οπότε ο κ. Κεγκέρογλου το ζητήσει, με στόχο να γίνει συζήτηση με τους ανθρώπους της ΥΠΑ που μελέτησαν το θέμα και τη "μοναδικότητα" όπως τόνισε του λόφου "Παπούρα", ως λύσης για το ραντάρ του αεροδρομίου. Σε αυτήν θα παραβρίσκονται τόσο ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, όσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ /ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης, με τον κ.Ταχιάο να ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία τους " θα εγγυηθεί ότι η πολιτική βγαίνει από αυτή τη συζήτηση, και θα παραμείνει σε αυστηρά τεχνικό επίπεδο».

Νωρίτερα ο κ.Ταχιάος είχε επισκεφθεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, λέγοντας ότι από την προηγούμενη φορά που επισκέφθηκε την περιοχή, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος.

«Είναι εντυπωσιακή αυτή η πρόοδος» ανέφερε χαρακτηριστικά υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος σημείωσε πώς εκείνο που επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή για το έργο σε ότι έχει ως κάνει με τη λειτουργία του έργου και όχι την ολοκλήρωση του, είναι «η εγκατάσταση του συνόλου των συστημάτων αεροναυτιλίας που σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την χωροθέτηση του ραντάρ».