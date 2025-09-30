Δημοσκόπηση DATA C στη Δυτική Ελλάδα

Πρώτη με 29,8% είναι στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της Data Consultants στη Δυτική Ελλάδα για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό μεγαλύτερο κατά 5% από αυτό των Ευρωεκλογών.

Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Α. Τσίπρα είναι ικανή να συσπειρώσει τα κόμματα της Αριστεράς αλλά όχι να καταφέρει μεγάλο πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ ή να απειλήσει την Ν.Δ. Το εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι η επίδοση του δυνητικού κόμματος Καρυστιανού.

Στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 16,2% και ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά Ελληνική Λύση (9,84%), ΣΥΡΙΖΑ (9,79%), Πλεύση Ελευθερίας (9%) και ΚΚΕ (7,5%).

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, «εάν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή», στην ΠΔΕ, η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα με 29,8%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 6,85% π.μ. μικρότερο από αυτό που καταγράφηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και μεγαλύτερο κατά 5,05% π.μ. από αυτό των Ευρωεκλογών.

Στην πρόθεση ψήφου, εάν είχαμε εκλογές αύριο η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα στην ΠΔΕ, με ποσοστό 21%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της τα συγκεντρώνει στους έχοντες μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλή εκπαίδευση, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στους ελευθέρους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους και στην «δεξιά» και την «κέντρο – δεξιά».

Στη 2η θέση το κόμμα Καρυστιανού

Στην δυνητική περίπτωση που η κα. Καρυστιανού κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα την ψήφιζε το 19,8%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή».

Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. (20,8%).

Το δυνητικό «κόμμα Καρυστιανού» δημιουργεί δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις οι οποίες είχαν πολλές δεκαετίες να εμφανιστούν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το επιλέγουν οι γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι άνδρες, οι νέοι σε ποσοστά υπερδιπλάσια των ηλικιωμένων, και οι «αριστεροί» σε υπερ τετραπλάσια μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι «δεξιοί». Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Καρυστιανού» θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε ειδικό δημοσίευμα στο αυριανό φύλλο της Τετάρτης.

Χαμηλά το κόμμα Τσίπρα

Στην δυνητική περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 13,4%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων θα το επέλεγαν, αναλογικά περισσότερο, οι γυναίκες, οι έχοντες βασική εκπαίδευση και οι μη οικονομικά ενεργοί.