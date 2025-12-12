A. Διαμαντοπούλου για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Εύχομαι κάθε επιτυχία, προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης

«Η προεδρία του Eurogroup είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα και την Ευρώπη» τονίζει η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Μόλις προσγειώθηκα στις Βρυξέλλες και έμαθα τα νέα. Τα συγχαρητήρια μου στον Κυριάκο Πιερρακάκη.



Η προεδρία του Eurogroup είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση: θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη του Νότου για ανάπτυξη και στην επιμονή του Βορρά στη λιτότητα.

Του εύχομαι κάθε επιτυχία, προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης».