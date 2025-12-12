A. Διαμαντοπούλου για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Εύχομαι κάθε επιτυχία, προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης
Εurokinissi/Χρήστος Μπονής
Εurokinissi/Χρήστος Μπονής

A. Διαμαντοπούλου για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Εύχομαι κάθε επιτυχία, προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης

12/12/2025 • 09:49
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/12/2025 • 09:49
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η προεδρία του Eurogroup είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα και την Ευρώπη» τονίζει η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Μόλις προσγειώθηκα στις Βρυξέλλες και έμαθα τα νέα. Τα συγχαρητήρια μου στον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η προεδρία του Eurogroup είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση: θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη του Νότου για ανάπτυξη και στην επιμονή του Βορρά στη λιτότητα.

Του εύχομαι κάθε επιτυχία, προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ EUROGROUP

Διαβάστε Περισσότερα