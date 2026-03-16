Υπόθεση Παναγόπουλου

Για «ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, αναφορικά με τη νέα έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος η οποία υποστηρίζει πως ο ίδιος δεν έχει περιλάβει ποσό 3,2 εκατ. ευρώ στιςδηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του την τελευταία πενταετία.

Σε σχετική δήλωση του, ο κ. Παναγόπουλος σημειώνει τα εξής:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».