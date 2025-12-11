Σ. Βούλτεψη για αγροτικό: Πρέπει να βρεθεί λύση - Ό,τι είναι δίκαιο και μπορεί, να δοθεί

«Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο οι αγρότες δεν έχουν φτιάξει ένα συντονιστικό όργανο για να συνομιλήσει. Έπρεπε να προηγηθεί μια τέτοια κατάσταση; Απόπειρα να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια, δηλαδή ζωτικές υποδομές της χώρας; Να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές που αμαυρώνουν ένα κίνημα; Έπρεπε να τα κάνουν όλα αυτά;» δήλωσε στην ΕΡΤ η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη.

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, έχουν δοθεί πάνω από 2,5 δισ., και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα δοθούν και τα υπόλοιπα φτάνοντας τα 3,7-3,8 δισ. Πληρώνεται και ένα μέτρο που δεν έχει πληρωθεί σε καμία άλλη χώρα, το Μέτρο 23» ανέφερε η κ. Βούλτεψη.

Απαντώντας στην επισήμανση ότι υπήρξαν αποκλεισμοί δικαιούχων που προκάλεσαν αντίδραση ακόμη και γαλάζιων βουλευτών, είπε:

«Αυτό πρέπει να το δούμε. Από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι — και γνωρίζουμε τι προκάλεσε την ανάγκη των ελέγχων — και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει ανοίξει 4.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, μου κάνει εντύπωση η τόσο επιθετική συμπεριφορά προς την Ελλάδα, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια τεχνική λύση που συμφωνήθηκε με την ΕΕ ώστε να μη χαθούν κονδύλια».

Η κ. Βούλτεψη συνέχισε λέγοντας:

«Οι αγρότες δεν μπορούν να πουν ότι δεν έχουν ωφεληθεί από την κυβέρνηση, όταν η προηγούμενη τους είχε φορολογήσει τις αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ. Τότε είχαν βγει στους δρόμους, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ’15, λέγοντας ότι “το 3ο μνημόνιο μας εκτελεί”. Το μίσος φέρνει μίσος. Όσο μένουν στο δρόμο δημιουργούνται έκτροπα. Όταν δεν φτάνουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς, όλα αυτά μου φαίνονται υπερβολικά, ειδικά από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση έχει προσφέρει ελαφρύνσεις σε όλους τους τομείς όπου είχαν επιβαρυνθεί απάνθρωπα στην προηγούμενη κυβέρνηση».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε:

«Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιοι ορθώς τα έπαιρναν, ποιοι όχι, ποιοι μετέχουν στις κινητοποιήσεις. Είναι βέβαιο ότι 44.000 παραγωγοί βρέθηκαν υπό έλεγχο. Δεν ήταν για όλους σοβαρές παρατυπίες· όμως τα πρόστιμα, που τα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, αφορούν παρατυπίες και κακοδιαχείριση — δεν είναι ανάγκη να πρόκειται για βαρύ αδίκημα. Ο αγροτικός τομέας δημιουργεί τρύπες για απάτες, γιατί η ΕΕ δίνει πάρα πολλά χρήματα για επισιτιστική ασφάλεια».

Για την πολιτική διάσταση:

«Όλες οι δικογραφίες σε όλες τις χώρες μιλούν για εγκληματική οργάνωση· αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικό ζήτημα. Σημαίνει ότι κάποιοι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποιοι αγρότες συμμετείχαν σε παράνομες πράξεις. Από την εξεταστική επιτροπή φαίνεται ότι υπήρχαν και γαλάζια και πράσινα στελέχη. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι οι 44.000 που πληρώθηκαν παραπάνω ήταν όλοι της ΝΔ;»

Σε σχέση με το σήμερα η κ. Βούλτεψη τόνισε ότι:

«Πρέπει να βρεθεί λύση. Αφού τα χρήματα θα πληρωθούν - και έχουν ήδη πληρωθεί πολλά - τα άλλα ζητήματα είναι πάγια και τα ακούμε δεκαετίες: κόστος παραγωγής, πετρέλαιο, ΦΠΑ, πάγωμα χρεών, μείωση ορίων συνταξιοδότησης. Θυμίζω ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου οι αγρότες υπέστησαν μεγάλη βλάβη, την οποία η ΝΔ διόρθωσε».

Σχολιάζοντας τα πιθανά μέτρα είπε:

«Ό,τι είναι δίκαιο και μπορεί να δοθεί. Δεν μπορούν όμως να δοθούν εγγυημένες κατώτερες τιμές — αυτό γινόταν στη Σοβιετική Ένωση. Βλέπω και αγροτοσυνδικαλιστές από το ΚΚΕ· δεν ξέρω αν τα έδιναν αυτά στα κολχόζ. Μάλλον θα βρίσκονταν στη Σιβηρία. Αυτή τη στιγμή οργανωμένα σαν κόμμα είναι το ΚΚΕ».

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, η βουλευτής ανέφερε:

«Πού είναι όλοι αυτοί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να μας πουν τη γνώμη τους; Υπάρχουν πάνω από 400 εγγεγραμμένοι. Όλοι αυτοί έρχονταν σε μένα όταν είχα αρμοδιότητα και ζητούσαν αλλοδαπούς για να μαζέψουν τις ελιές, τις φράουλες, τα φασόλια, γιατί δεν είχαν προσωπικό. Από το 2021 έως το 2027 η ΕΕ διαθέτει 400 δισ. για τον αγροτικό τομέα· δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να είναι ένας παραγωγός για μία καλλιέργεια».

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι δεν μπορεί να τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι οι αγρότες μαζί για να βγουν στους δρόμους, απάντησε:

«Φυσικά και δεν τρελάθηκαν οι αγρότες. Αλλά θεωρώ υπερβολικά όλα αυτά, ενώ με το διάλογο λύνονται. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε φτιάξει σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης της Ευρώπης, ούτε της Ελλάδας. Όταν αυτό το υπουργείο αντιμετωπίζεται σαν αποπαίδι, δεν γίνεται δουλειά. Θέλει άνθρωπο να πέσει πάνω, να πει: εσύ θα κάνεις σιτηρά, εσύ φράουλες. Αν η ομάδα που φτιάχνει τη στρατηγική αλλάζει συνεχώς, δεν προχωράμε».

Τέλος, απαντώντας στο εάν άρα ο κ. Τσιάρας που είναι γιατρός, ενδεχομένως δεν ήταν η ορθότερη επιλογή, τόνισε:

«Δεν είναι θέμα επαγγέλματος. Όταν δεν είσαι του χώρου δεν έχεις δουλείες συντεχνίας. Το ζήτημα είναι να μην είμαστε τροχονόμοι επιδοτήσεων. Η επιδότηση είναι στήριξη, όχι η κύρια πηγή εισοδήματος. Και ναι, χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα στην επιλογή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε».