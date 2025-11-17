Βουλή: Ψηφίστηκε επί της Αρχής κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)» από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου επί της Αρχής, ψήφισε η ΝΔ. Το καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής κατά την έναρξη της επί των άρθρων συζήτησή του στην Επιτροπή.

Με αναφορές στην επέτειο του Πολυτεχνείου και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας οι τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη τόνισε ότι «σήμερα τιμούμε τους αγώνες του λαού μας, της νεολαίας μας που πρωτοστάτησε εκείνες τις ημέρες συνεγείροντας όλο τον λαό, τους αγώνες του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, ενός αυταρχικού, βάρβαρου, διεφθαρμένου και με αντιεθνική δράση καθεστώτος που έστρεφε τον Στρατό κατά του ελληνικού λαού και της νεολαίας, την ώρα που άφηνε ανοχύρωτη την Κύπρο και προκαλούσε μια μεγάλη εθνική τραγωδία. 52 χρόνια μετά οι μνήμες εκείνων των ηρωικών ημερών παραμένουν ζωντανές, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές που πρέπει να μάθουν τι σημαίνει Δικτατορία, να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα της Δικτατορίας και της Δημοκρατίας και να σέβονται όλα τα σύμβολα του έθνους μας. Να εκτιμούν και να τιμούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το Κοινοβούλιο. Γιατί, το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που η Χούντα έβαλε λουκέτο και στο προαύλιό του στάθμευσαν τα πρώτα τανκς. Αυτή τη Δημοκρατία που κατακτήσαμε με αγώνες, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, πρέπει να περιφρουρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».