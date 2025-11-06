Αλ. Τσίπρας: Στο στούντιο για την ηχογράφηση του βιβλίου του σε audiobook (vid)

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σε στούντιο για τις ανάγκες ηχογράφησης του βιβλίου του «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται να εκδοθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα» δήλωσε σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο της BookVoice.

«Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια - ίσως και ισχυρότερα - συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής» πρόσθεσε.

Στη δημοσιότητα αποσπάσματα από τον πρόλογο της Ιθάκης

Χθες, Τετάρτη, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προχώρησε σε μία προδημοσίευση από τον πρόλογο της «Ιθάκης» στον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών αλλά και μια πρόταση.

«Είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Μια Ελλάδα που δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παραιτημένη, αλλά θα τολμά να στοχάζεται, να διεκδικεί, να αλλάζει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως την βίωσα. Η δική μου αλήθεια».