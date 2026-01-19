Αλ. Σδούκου σε Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Είναι ένα δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας σε συνέντευξή της τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων, τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτες τέτοιου είδους δηλώσεις και ότι πρόκειται για ένα «δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο που δεν αμφισβητείται».

Συγκεκριμένα, μιλώντας τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υπό διαβούλευση είναι ούτε υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986».

Στη συνέχεια, απαντώντας στο κατά πόσο η κ. Καρυστιανού στοχεύει σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, η κ. Σδούκου σημείωσε «είναι δικαίωμα σίγουρα της κυρίας Καρυστιανού να στοχεύει σε οποιαδήποτε δεξαμενή επιθυμεί. Από κει και πέρα όμως, η ελληνική κοινωνία για να δει με σοβαρότητα ένα νέο εγχείρημα, πρέπει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Τι έχεις να πεις για τον Τραμπ και την Ευρώπη, τι έχεις να πεις για τους μισθούς και τις συντάξεις, τι έχεις να μας πεις για την απονομή της δικαιοσύνης. Άρα , όταν ακούς να τίθεται ξανά ένα ζήτημα το οποίο είναι κλεισμένο εδώ και χρόνια, δεν ξέρω».

Ως προς το ότι το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού παράγει πολιτικό θόρυβο και το κατά πόσο η κοινωνική αποδοχή την οποία είχε μέχρι τώρα θα μετεξελιχθεί και σε πολιτική αποδοχή, η κ. Σδούκου ανέφερε τα εξής:

«Πλέον περνάμε τη συζήτηση σε ένα νέο επίπεδο που είναι ότι κρίνουμε πια τις πολιτικές τοποθετήσεις. (…)

Θόρυβο έκανε, να σας θυμίσω και ο κύριος Κασσελάκης πριν από ένα ενάμιση χρόνο, θόρυβο έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα μήνα. Το θέμα είναι να δούμε διαχρονικά πώς θα εξελιχθεί και τι θέσεις θα εκφράσει. Πιστεύω ότι το μείζον είναι τι θέσεις θα εκφράσει. Θεώρησε η κυρία Καρυστιανού ότι πρέπει να κάνει κόμμα, αφού αυτό πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, καλώς το κάνει.

Το ότι επιλέγει από γονιός ενός θύματος και πρόεδρος του συλλόγου να δημιουργήσει κόμμα και να γίνει αρχηγός κόμματος, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτή θα είναι νομίζω η προσέγγιση, αυτό είναι μία τελείως διαφορετική θέση και αντιμετώπιση.

Σημαίνει ότι υπάρχει λοιπόν μία απόσταση που πρέπει να διανυθεί και ο τρόπος που επιλέγει να τη διανύσει έχει επίσης σημασία. Είναι άλλο να το προσπαθήσεις μέσα από μία θετική πρόταση για τη χώρα και είναι άλλο πατώντας στο χαλί του λαϊκισμού που έστρωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ακραίοι, τύπου κύριος Βελόπουλος και κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω και το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Δείχνει το πώς αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου. Τη χώρα σου την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο διαμαρτυρίας ή την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο δημιουργίας; Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε πάντοτε αυτή τη δεύτερη προσέγγιση»..

«Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς δουλεύουμε για αυτό και στοχεύουμε σε αυτό. Βεβαίως και παρακολουθούμε πάντοτε τις εξελίξεις, τις πολιτικές βεβαίως και μας ενδιαφέρει» απάντησε ερωτηθείσα, πόσο αφορά το κυβερνών κόμμα η εξέλιξη του υπό ίδρυση κόμματος της κ. Καρυστιανού, ενώ ως προς τις δημοσκοπήσεις στις οποίες έρχεται δεύτερο κόμμα, είπε «ναι, είναι η αρχή αυτή, αλλά θα έλεγα να μην βιαζόμαστε.

Και μπορεί αυτό να είναι μία, όπως λέμε πάντα μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου», πρόσθεσε.

«Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει ως Νέα Δημοκρατία είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως είπα, φυσικά και μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι ωραίο που σχηματίζεται ένα δίπολο, θα έλεγα, από τη μία η πρόταση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη σε αυτό το δίπολο ένα σύστημα διαμαρτυρίας και άρνησης στα πάντα όλα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια εποικοδομητική αντιπολίτευση.

Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να ξεδιπλώσουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Προφανώς μέχρι τις εκλογές να ξεδιπλώσουμε και ποιο είναι το όραμά μας για την επόμενη τετραετία και να πείσουμε και τους πολίτες για αυτό. Είναι βαθιά μας ότι οι προτάσεις που έχουμε ωφελούν την πατρίδα και για αυτό πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε» συμπλήρωσε.

Για τη σημερινή συνάντηση στο Μαξίμου του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών σε συνάρτηση και με το χθεσινό του μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια, η κ. Σδούκου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ανέφερε «πιστεύω ότι σε αυτό θα μείνει. Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι και από τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού φάνηκε ότι εξαντλήθηκε πραγματικά κάθε περιθώριο που υπήρχε δημοσιονομικό, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι η συζήτηση δεν έχει νόημα, γιατί πολλά άλλα ζητήματα εξακολουθούν να είναι σημαντικά και σοβαρά. Και μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να λέει ότι εγώ αυτά που μπόρεσα να δώσω τώρα τα δίνω και πάμε παρακάτω, αλλά στο παρακάτω όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν το χρόνο τους επίσης για να ικανοποιηθούν.

Πιστεύω ότι αυτό που περιμένει κανείς από τη συνάντηση σήμερα με τους αγρότες είναι ένα νέο ξεκίνημα, εγώ θα έλεγα για όλους, να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα, να προχωρήσουμε τόσο στην υλοποίηση όσων είπαμε, αυτά τα οποία δρομολόγησε η κυβέρνηση, το φθηνότερο ρεύμα, το αφορολόγητο στην αντλία και όλα τα υπόλοιπα και το δεύτερο λοιπόν, είναι η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, όπου εκεί πρέπει να στηθεί ένας γόνιμος διάλογος και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα που ξεπερνά τα κόμματα.

Δεν λέω πως δεν πρέπει να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε και περαιτέρω τους αγρότες, άρα να γίνει σήμερα μία γόνιμη συζήτηση, ενδεχομένως σε τεχνικά και θεσμικά θέματα που μπορεί να προκύψουν και βελτιώσεις και από κει και πέρα να προχωρήσουμε παρακάτω» είπε καταλήγοντας.

Π. Μαρινάκη σε Καρυστιανού για αμβλώσεις: Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει πως «ο πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό».

«Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Δευτέρας, η πρώην πια πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών σε ερώτηση σχετικά με τις αμβλώσεις είπε ότι «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου», σημειώνοντας πως «θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».