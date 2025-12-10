Αλ. Σδούκου: Σδούκου: Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε διάλογο

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου κυβέρνησης αγροτών επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο MEGA.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά διαθέσιμη για διάλογο ζητώντας από τους αγρότες να ορίσουν εκπροσώπους και με ξεκάθαρα αιτήματα να προσέλθουν άμεσα σε αυτόν.

Ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση με τους αγρότες

Επανέλαβε με έμφαση ότι η λύση στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα περνά μέσα από τον θεσμικό διάλογο: «Οι αγρότες να προσέλθουν ορίζοντας εκπροσώπους, να γίνει μια συζήτηση πάνω στο τραπέζι, να τεθούν τα προβλήματα. Έτσι λύνονται τα ζητήματα, με διάλογο. Η κυβέρνηση είχε και έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες της».

Υπενθύμισε ότι και σε προηγούμενες περιόδους πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν σε λύσεις σε καίρια ζητήματα όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος.

Τραβάμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα, με διαφάνεια και καθαρούς κανόνες

Εξήγησε ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών αποσκοπεί στην πλήρη εξάλειψη παθογενειών που επιβάρυναν τη χώρα επί χρόνια. Θύμισε ότι στο παρελθόν στην Ελλάδα είχαν επιβληθεί πρόστιμα σχεδόν 3 δισ. ευρώ λόγω ανεπαρκών ελέγχων, κάτι που δεν μπορεί να επαναληφθεί. «Τραβάμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα, με ένα καθαρό και διάφανο πλαίσιο. Τα ΑΦΜ που έχουν δεσμευτεί ελέγχονται από τις ελεγκτικές αρχές. Η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους».

Περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται απόλυτα απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες: «Οι αγρότες που πραγματικά δικαιούνται να πάρουν τα χρήματά τους θα τα πάρουν. Και φέτος θα πάρουν παραπάνω λεφτά».

Εξήγησε ότι τα ποσά που θα εξοικονομηθούν μέσω του εξορθολογισμού και των ελέγχων θα αναδιανεμηθούν στους πραγματικούς παραγωγούς, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα τους, αλλά και φέρνοντας πραγματική δικαιοσύνη στο σύστημα πληρωμών.

Πρόσκληση σε υπεύθυνο και ειλικρινή διάλογο

Η κ. Σδούκου κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση απευθύνει εκ νέου ξεκάθαρη πρόσκληση στους εκπροσώπους των αγροτών για ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, με στόχο ένα δίκαιο και ευρωπαϊκά εναρμονισμένο σύστημα ενισχύσεων. Υπογράμμισε ότι η στήριξη των πραγματικών παραγωγών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ενώ, κλείνοντας, τόνισε ότι από αυτή τη διαδικασία αυτοί ακριβώς θα βγουν ενισχυμένοι, καθώς η χώρα προχωρά σε μια νέα εποχή αποκτώντας ένα διαφανές, αξιόπιστο και δίκαιο πλαίσιο στήριξης για τον αγροτικό κόσμο.