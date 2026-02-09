Αλ. Σδούκου για επεισόδια στο ΑΠΘ: Η κυβέρνηση δεν ανέχεται περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στα Πανεπιστήμια

«Η κυβέρνηση δεν ανέχεται περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στα Πανεπιστήμια», ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της η Αλεξάνδρα Σδούκου επισημαίνοντας πως «το πανεπιστήμιο πρέπει να εφαρμόσει το νόμο, προφανώς, και μετά το ίδιο το πανεπιστήμιο πρέπει να εκπονεί αυτό το σχέδιο ασφαλείας. Αν δεν εφαρμόζει το νόμο, μετά υπάρχουν συνέπειες κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο που έχουμε ψηφίσει».

«Πρώτα από όλα η κυβέρνηση αυτή είναι αυτή η οποία ψήφισε έναν νόμο, στον οποίο πλέον υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις, αστικές ευθύνες και στο κομμάτι της πρόληψης. Πρόληψη δηλαδή είναι αυτό ακριβώς που είδαμε να συμβαίνει. Εδώ εμείς υποχρεώσαμε τα πανεπιστήμια να έχουν ένα σχέδιο ασφαλείας. Στο σχέδιο αυτό ασφαλείας, οφείλουν οι πρυτανικές αρχές να περιγράψουν κάθε διαδικασία ασφάλειας, ελέγχου του πανεπιστημιακού χώρου. Εδώ φυσικά πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

Αν γνώριζαν, πήραν άδεια αυτοί που ήθελαν να κάνουν το πάρτι; Εδώ εμπλέκονται διάφοροι, και το security που ήταν εκεί, επίσης και έβλεπε να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο πάρτι. Πρέπει να εξηγήσει. Το τι ορίζει το κάθε σχέδιο ασφαλείας το φτιάχνει το πανεπιστήμιο. Προβλέπει κάποια βασικά, αλλά μετά, το ίδιο καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Το πανεπιστήμιο πρέπει να εφαρμόσει το νόμο, προφανώς, και μετά το ίδιο το πανεπιστήμιο πρέπει να εκπονεί αυτό το σχέδιο ασφαλείας. Αν δεν εφαρμόζει το νόμο, μετά υπάρχουν συνέπειες κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο που έχουμε ψηφίσει», είπε αρχικά στις δηλώσεις της στο MEGA.

«Αλλά αυτή τη στιγμή όμως έχει ζητήσει το υπουργείο να δοθούν οι σχετικές εξηγήσεις. Αυτά τα φαινόμενα, βίας, τραμπουκισμού, δεν είναι πάρτι εκεί. Το να επιτίθεσαι έξω στους αστυνομικούς και να δημιουργείται αυτό το μπάχαλο, δεν είναι ούτε μαγκιά, είναι, ούτε πολιτική πράξη είναι. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η κυβέρνησή μας δεν ανέχεται κανένα τέτοιο περιστατικό βίας και εγκληματικότητας μέσα στους χώρους αυτούς, θα υποστεί εδώ πέρα τις συνέπειες όποιος πρέπει.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα ξεκάθαρη σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Στο κομμάτι τήρησης της νομιμότητας είμαστε απόλυτα αυστηροί. Και βεβαίως, όταν καταστρέφονται επίσης δημόσιες περιουσίες μέσα στα πανεπιστήμια, δεν μπορεί να την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και πρέπει να την πληρώνουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις πράξεις αυτές», κατέληξε η κ. Σδούκου.