Άδ. Γεωργιάδης για αγρότες: Δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρους στον πρωθυπουργό τι θα πει

Έντονη κριτική απέναντι στη στάση των αγροτών που αρνήθηκαν για τρίτη φορά να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν θέτει όρους στον πρωθυπουργό για το τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται».

Ειδικότερα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Real FM, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η κόκκινη γραμμή έχει περάσει προ πολλού», τονίζοντας πως τα κυβερνητικά μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί. «Έχω κάνει επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;» διερωτήθηκε.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον».

«Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Όπως εξήγησε «το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία»

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» είπε, επίσης, ο υπουργός Υγείας εξηγώντας ότι «στην αρχή αντιμετώπισα κι εγώ με μια συμπάθεια τις αγροτικές κινητοποιήσεις λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν»

Σύμφωνα με τον υπουργό, βασικό πρόβλημα του αγροτικού κινήματος είναι η έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης και κοινών αιτημάτων. «Άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα της Λάρισας, άλλα των Σερρών και άλλα του Αγρινίου – πολλές φορές μάλιστα είναι αντικρουόμενα», ανέφερε.

Τέλος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι περισσότερο θα πρέπει να ανησυχούν τα κόμματα που τη στήριξαν πολιτικά. «ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος και Ζωή έχουν σοβαρό πρόβλημα. Όταν είσαι Βελόπουλος και προβάλλεις τη θεωρία του ξυλολίου, η κυρία Καρυστιανού την προβάλλει καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.