Αδ. Γεωργιάδης: Δεν μου αρέσει η υποκρισία - Αν η Καρυστιανού θέλει να πολιτευτεί, να το κάνει

Αιχμές άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος για τις συναντήσεις του με την Μαρία Καρυστιανού, με σκοπό τη δημιουργία κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας σήμερα το πρωί στο OPEN, σημείωσε ότι δεν του αρέσει η υποκρισία, καλώντας την κυρία Καρυστιανού, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες και θέλει να πολιτευτεί, να το κάνει. «Αν έχεις πολιτικές φιλοδοξίες και θέλεις να πολιτευτείς, κάντο», σημείωσε ο υπουργος.

«Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο. Να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, αν έχεις την πολιτική φιλοδοξία. Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, «εντυπωσιακές» χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου περί συναντήσεων και σχολίασε ότι η κυρία Καρυστιανού δεν τις έχει διαψεύσει.

«Έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του Καραχάλιου, ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον ο Καραχάλιος αισθάνθηκε ότι τον άδειασε και βγήκε και είπε ότι "έχουμε συναντηθεί 52 φορές, έχουμε κάνει το έμβλημα, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κόμμα" κ.τλ», είπε.