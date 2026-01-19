Ήπια ανοδικές πιέσεις εμφάνισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,9% έναντι 2,83% τον Νοέμβριο και έναντι 2,9% τον Δεκέμβριο του 2024,

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 1,9% από 2,1% τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 2%.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,3%, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% έναντι 2,4% τον Νοέμβριο.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,7%) και την Ιταλία (1,2%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), τη Σλοβακία (4,1%) και την Εσθονία (4,0%). Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54%.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,49%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,09%) και την ενέργεια (-0,18%).