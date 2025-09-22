Τ. Θεοδωρικάκος: Εντατικοί έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ - Πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη

Αυστηρό μήνυμα στην αγορά έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία, ενώ πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο υπουργός κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να δείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη.

«Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι' αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και πρέπει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό", δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε: "Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι' αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες», είπε σε δηλώσεις του στον Real fm 97,8.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην ανάκτηση χρημάτων από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν: «Πάνω από 70 εκατ. ευρώ επιστρέφουν στους Έλληνες φορολογούμενους. Είναι ισχυρή η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ. Κάνουμε το αυτονόητο, το δίκαιο, το σωστό για όλη την κοινωνία και στηρίζουμε όλους τους Έλληνες με πράξεις».

Ερωτηθείς για το τι έχουν πετύχει ως τώρα τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, απάντησε πως «χάρη στους διαρκείς ελέγχους είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων για έξι μήνες και αυτή την περίοδο έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού σε όλη την Ευρωζώνη. Όσον αφορά στον πληθωρισμό τροφίμων, αυτή τη στιγμή είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ανέφερε πως «θέλουμε ένα κέντρο, ένα σημείο αναφοράς, που να ελέγχει την αγορά. Στη νέα Αρχή θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες και θα είναι πολύ πιο ισχυρός μηχανισμός. Τον ενισχύουμε με 300 νέους ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Κάλεσε μάλιστα όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση διότι «ο υγιής ανταγωνισμός συμβάλλει και στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και στο να είναι καλύτερες οι τιμές για τους καταναλωτές».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, υπογράμμισε: «Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοινώθηκαν για να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις. Ανακοινώθηκαν γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό που έχουμε να κάνουμε απέναντι στην πατρίδα και στην ελληνική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη, πιο ισχυρή, μέσα από βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, για να μη μείνει κανένας πίσω. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα και οι πολίτες θα αποφασίσουν».