Στα 34,8 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο

Στα 34,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων για τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν

διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας

αύξηση 2,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, κατά 15,2%, και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 0,6%