Υπέρβαση ύψους 67 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις καθαρών εσόδων έναντι του αναθεωρημένου στόχου που περιλαμβάνεται στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, καταγράφουν τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου.

Η υπέρβαση, αν και οριακή, αποδίδεται αποκλειστικά στην καλύτερη πορεία των εσόδων κατά τον μήνα Οκτώβριο, καθώς ο νέος Προϋπολογισμός έχει ήδη ενσωματώσει τα απολογιστικά στοιχεία των κρατικών εσόδων ολόκληρου του εννεαμήνου από τις αρχές του έτους έως τον Σεπτέμβριο.

Συνολικά για ολόκληρη την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, καταγράφεται πλεόνασμα ύψους 3,037 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου για πλεόνασμα 2,649 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2026 και πλεονάσματος 6,116 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές πλεόνασμα επίσης διαμορφώθηκε σε ύψους 10,248 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 9,881 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 13,528 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αν εξαιρεθεί η απόκλιση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 321 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό πληρωμών, το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται πλησίον των στόχων του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται επίσης ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Ποιοι φόροι υπεραποδίδουν έσοδα

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 60,921 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 67 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του αναθεωρημένου στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του νέου Προϋπολογισμού για το 2026.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 59,206 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 63 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 23,.299 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 31 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6,181 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,227 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 21,994 δισ. ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη απόκλιση από τον στόχο, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 13 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 3 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,759 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένο στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4,759 δισ. ευρώ, ποσό 2,733 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,950 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,251 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2,251 δισ. ευρώ, ποσό 197 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7,318 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,930 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Υπέρβαση σε ένα μήνα

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο 2025 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες ακριβώς μεταβολές που παρουσιάζονται ανωτέρω σε σωρευτική βάση στο σύνολο του δεκαμήνου, καθώς τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είχαν ήδη ενσωματωθεί πλήρως στον νέο Προϋπολογισμό πριν σύνταξη και κατάθεσή του στη Βουλή.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού τον μήνα Οκτώβριο ανήλθε στα 6,259 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο διαμορφώθηκαν ως εξής:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6,484 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,921 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,198 δισ. ευρώ, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ανήλθε σε 1,209 δισ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων σε 839 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος σε 149 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 49 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 609 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν στα 57,884 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 321 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (58,205 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 2,669 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων σε Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης - ΟΚΑ και των δαπανών του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος - ΤΑΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 321 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται διαφορά στις πιστώσεις υπό κατανομή, ύψους 92 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν αντιστοιχούν άμεσα σε πληρωμές, αλλά σε μεταφορές πιστώσεων προς άλλες κατηγορίες δαπανών από τις οποίες οι πληρωμές υλοποιούνται μεταγενέστερα, στις μεταβιβάσεις ύψους 89 εκατ. ευρώ και στις δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών ύψους 57 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1,128 δισ. ευρώ,

η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α' 200),

η επιχορήγηση ύψους 470 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 308 εκατ. ευρώ και

η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 154 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9,338 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 955 εκατ. ευρώ.