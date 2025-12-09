Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τουρισμός αξίας, από την θεωρία στην πράξη και νέες προοπτικές

Η εκπαίδευση στον τουρισμό αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς ο κλάδος απορροφά χιλιάδες εργαζόμενους και αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων για σπουδές στον τουρισμό, η συνεχής ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση στελεχών που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τομέα που εξελίσσεται διαρκώς.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο περιθώριο του συνεδρίου «Τουρισμός Αξίας - Από τη Θεωρία στην Πράξη», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, Πέτρος Μαραβελάκης, τόνισε πως ο τουρισμός αποτελεί «ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της χώρας», σημειώνοντας ότι «το επόμενο βήμα δεν είναι απαραίτητα η αύξηση του πλήθους των τουριστών, αλλά αντίθετα να προσεγγίσουμε τουρίστες αξίας οι οποίοι θα αποδώσουν περισσότερα με την παρουσία τους στο προϊόν και στη χώρα συνολικά».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη: «Η θεωρία έρχεται από την πλευρά του Πανεπιστημίου ενώ η πράξη από τα στελέχη της αγοράς. Σκοπός μας είναι να παντρέψουμε αυτά τα δύο, ώστε να παραχθούν οι πολιτικές της επόμενης ημέρας».

Ο κ. Μαραβελάκης υπενθύμισε ότι το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών είναι ένα σχετικά νέο τμήμα, που δέχεται φοιτητές από το 2017, ωστόσο έχει ήδη καθιερωθεί ως πυλώνας εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. «Αυτό που εισπράττουμε από τους φοιτητές είναι το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο και οι υψηλές προσδοκίες που έχουν από τις σπουδές τους. Ο κλάδος του τουρισμού απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και προσφέρει πολλές θέσεις με καλές αποδοχές, δημιουργώντας προοπτική και σταθερότητα για τους νέους», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών,ο κ. Μαραβελάκης είπε ότι η υψηλή ζήτηση φαίνεται και στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει το εν λόγω τμήμα του Πανεπιστημίου: «Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό από το τμήμα μας. Πολλοί φοιτητές μας εργάζονται ήδη παράλληλα με τις σπουδές τους και μάλιστα με καλούς μισθούς. Φαίνεται ξεκάθαρα πως υπάρχει ανάγκη για νέα στελέχη διοίκησης στον τουρισμό».

Όπως σημείωσε, ο τουρισμός προσφέρει ένα πολυδιάστατο πεδίο επαγγελματικών δεξιοτήτων, «Δεν μιλάμε μόνο για διοίκηση και λήψη αποφάσεων, αλλά και για εξωστρέφεια, παγκόσμια επικοινωνία, επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και ανάπτυξη πολλών πλευρών του χαρακτήρα. Ο τουρισμός τα έχει όλα».

Ο κ. Μαραβελάκης επισήμανε επίσης ότι οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς απαιτούν και την ανανέωση του προγράμματος σπουδών σχεδόν κάθε χρόνο, ενσωματώνοντας νέα αντικείμενα.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλη τη βεντάλια των απαραίτητων γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοί μας να είναι πλήρως καταρτισμένοι και απολύτως έτοιμοι για την αγορά εργασίας», σημείωσε.

Το φετινό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Athens International Tourism & Culture Expo 2025, στο Ζάππειο, αποτέλεσε τη συνέχεια ενός διαλόγου που ξεκίνησε το 2024 και εξελίχθηκε σε εθνικό σημείο αναφοράς. Φέτος, το Πανεπιστήμιο έκανε το επόμενο και πιο απαιτητικό βήμα: μετέφερε τη συζήτηση από την ανάλυση στην εφαρμογή. Ο διάλογος επικεντρώθηκε στη μετάβαση σε νέα συστήματα διαχείρισης προορισμών, στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιότητας, στη βιώσιμη διαχείριση πόρων, στην κλιματική προσαρμογή, στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και στην ανάπτυξη επενδύσεων που αναβαθμίζουν το συνολικό τουριστικό προϊόν.