ΟΠΕΚΑ: Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων .

Τι πρέπει να κάνετε:

Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.

Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

