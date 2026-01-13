ΟΠΕΚΑ: Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού
13/01/2026 • 13:49
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων .

Τι πρέπει να κάνετε:

  • Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.
  • Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού ΕΔΩ και χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΔΩ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Α21
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΟΠΕΚΑ

