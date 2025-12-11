Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας: Τρεις προτάσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Τρεις στοχευμένες ενέργειες, που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία έχουν εντοπισθεί σε άλλα προγράμματα, πρότεινε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. Κόλλιας είπε ότι το ΟΕΕ τοποθετείται θετικά επί του νομοσχεδίου, και πιστεύει ότι με προσεκτικό σχεδιασμό των δαπανών και των επενδύσεων, θα αποφευχθεί η σπατάλη πόρων και θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δράσεων, που θα αναληφθούν, και, ταυτόχρονα, η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των πόρων.

«Το νέο ΕΠΑ πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, με κεντρικό άξονα τη στήριξη μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει ότι τα οφέλη της οικονομικής προόδου διαχέονται ισότιμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προτεινόμενες στοχευμένες ενέργειες είναι:

Για την Απλοποίηση των Γραφειοκρατικών Διαδικασιών:



Εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων εγγράφων, ώστε να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις.

Ενοποίηση των εγκρίσεων σε λιγότερα στάδια, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την απλοποίηση της διαδικασίας.



Κατάρτιση Σαφών Οδηγιών Υλοποίησης:



Δημιουργία αναλυτικών εγχειριδίων, που θα περιγράφουν βήμα-βήμα τις απαιτούμενες ενέργειες για κάθε στάδιο του έργου.

Καθορισμός πρότυπων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια και η συνέπεια στην εφαρμογή τους από όλους τους εμπλεκόμενους.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους υπεύθυνους έργων, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

Διαρκής Παρακολούθηση και Αξιολόγηση:



Εφαρμογή μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση αποκλίσεων ή προβλημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Θέσπιση τακτικής αξιολόγησης της προόδου και της αποτελεσματικότητας των μέτρων, που εφαρμόζονται.

Άμεση παρέμβαση για την επίλυση τυχόν ζητημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «Η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των καθυστερήσεων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα του προγράμματος για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος».