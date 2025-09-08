Αναλυτικά παραδείγματα

Σε ένα φιλόδοξο σχέδιο που επιδιώκει να απαντήσει στις δημογραφικές προκλήσεις, να ενισχύσει τη μεσαία τάξη και να προσφέρει ανάσες στους συνταξιούχους και τους νέους, προχώρησε η κυβέρνηση, με εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων φτάνει τα 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και θα ανέλθει στα 2,5 δισ. το 2027.

Φορολογική μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο

Το νέο μοντέλο φορολόγησης μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και εισάγει προσαρμογές με βάση τον αριθμό των παιδιών, επηρεάζοντας θετικά εκατομμύρια πολίτες.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με τέσσερα παιδιά και εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ για τους τρίτεκνους ο φόρος μειώνεται δραστικά. Σύμφωνα με το υπουργείο, 142.000 τρίτεκνοι και 125.000 πολύτεκνοι θα δουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

Παράλληλα, δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, μειωμένος κατά 5 μονάδες από το σημερινό 44%, ελαφρύνοντας τις επιβαρύνσεις για στελέχη επιχειρήσεων και ανώτερα εισοδήματα.

Ο στόχος είναι διπλός: στήριξη οικογενειών και ενίσχυση των γεννήσεων, αλλά και ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται μηδενικός συντελεστής για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και μειωμένος συντελεστής 9% για νέους 26–30 ετών.

Ορατό το όφελος στην τσέπη – Ενδεικτικά παραδείγματα

Νέος 25 ετών στην εστίαση με μισθό 1.250 ευρώ: όφελος 2.480 €

Πολύτεκνος με καθαρό 1.800 ευρώ: μείωση φόρου 4.100 €

Επαγγελματίας 30 ετών με 20.000 € εισόδημα: όφελος 1.300 €

Μισθωτός με 2 παιδιά και 30.000 € εισόδημα: όφελος 1.200 €

Το μέτρο αφορά περισσότερους από 4 εκατ. φορολογούμενους, ενώ σε καθαρές αποδοχές, όπως εξήγησε το οικονομικό επιτελείο, 20.000 € ετήσιο εισόδημα αντιστοιχεί σε περίπου 1.250 € καθαρά τον μήνα.

Ανακούφιση για την περιφέρεια και τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σημαντικές παρεμβάσεις φέρνουν αλλαγές και στη στήριξη της περιφέρειας:

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους. Το 2026 ο φόρος μειώνεται κατά 50%. Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. πολίτες και 12.720 οικισμούς.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά, επεκτείνοντας τον αριθμό περιοχών που επωφελούνται, πέρα από τα 5 νησιά που είχαν ως τώρα χαμηλούς συντελεστές λόγω μεταναστευτικού. Έτσι, ο ΦΠΑ από 24% θα διαμορφώνεται σε 17% και από 13% σε 9%.

Παράλληλα, επανέρχεται η συζήτηση για τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30%. Η τεκμαρτή αξία πλέον θα προσδιορίζεται βάσει εκπομπών ρύπων, αντί κυβισμού, για τα ΙΧ.

Επιπλέον, μειώνονται οι συντελεστές για κατοικίες σε ακριβές ζώνες: από 70% σε 58% για περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 €/τ.μ., και από 40% σε 30% για ζώνες μεταξύ 2.800–4.999 €/τ.μ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 477.000 φορολογούμενοι αναμένεται να δουν όφελος από τη μείωση των τεκμηρίων.

Νέες ενισχύσεις για συνταξιούχους

Από τον Ιανουάριο του 2026, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αυξήσεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, ανεξαρτήτως της προσωπικής διαφοράς.

Το 2026 θα καταργηθεί το 50% της προσωπικής διαφοράς και το 2027 το υπόλοιπο.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις παρεμβάσεις στους συνταξιούχους εκτιμάται σε 542 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα συνεχιστεί το ετήσιο επίδομα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, με ωφελούμενους χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παραδείγματα δείχνουν καθαρή αύξηση εισοδήματος:

Συνταξιούχος με 10.000 € ετήσιο εισόδημα: +464 €

Συνταξιούχος με 20.000 €: +576 €

Συνταξιούχος με 24.000 €: +697 €

Στήριξη ένστολων και δημόσιου τομέα

Από τον Οκτώβριο του 2025, τίθεται σε εφαρμογή νέο μισθολόγιο για ένστολους, με μέση αύξηση 110 ευρώ τον μήνα και δυνατότητα να φτάσει πάνω από 200 € για ανώτερους αξιωματικούς. Αυξάνεται επίσης η αποζημίωση οπλιτών.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, προγραμματίζεται νέα αύξηση αποδοχών τον Απρίλιο του 2026, ενώ καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση. Επίσης, το επίδομα βιβλιοθήκης για τα μέλη ΔΕΠ καθίσταται αφορολόγητο.

Δράσεις για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φτάνει τα 14 δισ. ευρώ το 2025 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 16,7 δισ. το 2026.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ίδρυση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων, ενώ προωθούνται νέες επενδύσεις με επίκεντρο την περιφέρεια και την ενεργειακή μετάβαση.