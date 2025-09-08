Εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ

Στο πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται αυξήσεις και για τους μισθούς των ενστόλων και των δημοσίων υπαλλήλων.

Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, προβλέπεται σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.

Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων.

Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές στους ένστολους

Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

«Μέρος του είναι η αναμόρφωση των μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφάλειας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε Αστυνομία, σε Πυροσβεστική, στο Λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ένστολων με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό.

Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών. Βελτιώνονται οι αποδοχές της εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες μας στο Υπουργείο Εξωτερικών», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.