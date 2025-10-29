Goldman Sachs: Γιατί η «φούσκα» στις αγορές συνεχίζει να μεγαλώνει

Με κέρδη άνω του 37% από το χαμηλό του Απριλίου και άνω του 16% μέσα στο 2025, οι παγκόσμιες μετοχές συνεχίζουν το… βιολί τους. Αφήνουν πίσω κάθε «αναποδιά» και κοιτάζουν μόνο υψηλότερα, επιβεβαιώνοντας ότι το FOMO κυριαρχεί με αποτέλεσμα πολλά assets να βλέπουν τις τιμές τους να ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Στην πορεία του ράλι οι παράγοντες ώθησης ήταν πολλοί, ωστόσο, σήμερα, οι επενδυτές ποντάρουν κυρίως στο γεγονός ότι ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου απομακρύνεται προσώρας και η Fed έχει μόλις ανοίξει έναν κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Γι’ αυτό βλέπουμε τους αγοραστές να νικούν κατά κράτος τους πωλητές, τους ταύρους να επικρατούν των αρκούδων και τη φούσκα να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ενώ η φούσκα των αγορών δεν φαίνεται ακόμα έτοιμη να σκάσει, τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στα χρηματιστήρια και ο αυξημένος ανταγωνισμός στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αρκούν για να… πειστούν οι επενδυτές να εστιάσουν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους.

Οι αναλυτές της Citigroup, από την πλευρά τους, προειδοποιούν ότι με τους επενδυτές να βρίσκονται σε… μόνιμη ευφορία, την ώρα που ευρύτερα παρατηρείται επιφυλακτικότητα αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το πιθανότερο είναι να καταγραφεί αυξημένη μεταβλητότητα στο προσεχές διάστημα.

Για του λόγου το αληθές, ο δείκτης Lavkovich της Citi για το επενδυτικό κλίμα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ, με εξαίρεση τη φούσκα της τεχνολογίας το 1999 και το trading αμέσως μετά την πανδημία.

Παράλληλα, ενώ οι μετοχές συνήθως κινούνται ανοδικά όταν τα μάκρο δεν απογοητεύουν, οι ελπίδες για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι ζωντανές και τα επιτόκια στις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθούν στον επόμενο χρόνο, οι αναλυτές εντοπίζουν ορισμένα σημάδια υπερβολής. Όπως ότι η δραστηριότητα σε IPOs και M&As επιταχύνεται, με το premium της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης να έχει φτάσει στο 30% στις ΗΠΑ, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τη φούσκα των dotcom.

Όσο για την αυξημένη συγκέντρωση, τα στοιχεία που παραθέτει η Goldman είναι εντυπωσιακά. Οι πέντε μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ εμφανίζουν αξία που υπερβαίνει το αθροιστικό μέγεθος του Eurostoxx 50 και των αγορών της Μ. Βρετανίας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά. Με άλλα λόγια, τα πέντε αυτά μεγαθήρια αξίζουν περίπου όσο το 16% των παγκόσμιων εισηγμένων, την ώρα που οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες των ΗΠΑ αντιστοιχούν στο 25% των παγκόσμιων αγορών.

Γι’ αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι η φούσκα διογκώνεται τόσο και με τέτοιο τρόπο που σύντομα θα υπάρξουν προβλήματα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος από τους τεχνολογικούς κολοσσούς πάψει να εντυπωσιάζει.

Ήταν μόλις προχθές που γράφαμε ότι για να συνεχιστεί το ράλι της τελευταίας τριετίας θα πρέπει οι αγορές να ποντάρουν στην αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η προσέγγιση Τραμπ-Σι στο θέμα των σπάνιων γαιών και των δασμών λειτούργησε καταλυτικά και κάπως έτσι ο S&P 500 σκαρφάλωσε πάνω από τις 6.874 μονάδες στις συναλλαγές της Δευτέρας, κερδίζοντας περίπου 1.900 μονάδες από τις 8 Απριλίου και βάζοντας πλώρη για τις 7.000 μονάδες πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση για το αν θα επιβεβαιωθεί το santa claus ράλι προς το τέλος του έτους. .

Στο μεταξύ, μπορεί να έχει κουράσει η συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχει φούσκα στις αγορές, όμως όσο ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος απότομης πτώσης. Επομένως, δικαιολογημένα εντείνεται η συζήτηση για πιθανή υπερβολή στις αποτιμήσεις.

Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι στην πλειονότητά τους οι αναλυτές συμφωνούν ότι φούσκα υπάρχει και μάλιστα σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη των αγορών. Όπου φούσκα είναι οι αποτιμήσεις που δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη. Αυτό κατά κύριο λόγο συμβαίνει γιατί οι επενδυτές φοβούνται ότι θα χάσουν το ράλι και την ίδια ώρα βλέπουν τις μετοχές, τον χρυσό και τα crypto να καλπάζουν. Μόλις, όμως, επικρατήσει ο φόβος για κορύφωση των μετοχών, τότε μπορεί να δούμε πολύ απότομη αλλαγή της τάσης και μεγάλα σε διάρκεια και εύρος sell-off.

Η Goldman Sachs, μάλιστα, τονίζει ότι η άνοδος των μετοχών μέσα στο 2025, αποτελεί μία κλασική περίπτωση που η ελπίδα ξεπερνά την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εύθραυστο, παρά τη διαφαινόμενη σύγκλιση ΗΠΑ-Κίνας, οι δασμοί έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο απ’ ότι πίστευαν πολλοί πριν από μερικούς μήνες (παρά τις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει ο Τραμπ με την Ευρώπη και άλλους εταίρους), ενώ η αβεβαιότητα συνεχίζει να αποτελεί βασικό συστατικό του trading.

Παρ’ όλα αυτά, τα risk assets καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο γιατί η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται ακόμα στην αρχή της και ο Τραμπ έχει υποσχεθεί το χρήμα θα γίνει πολύ φθηνότερο μέσα στο 2026. Σε κάθε περίπτωση, ο ενθουσιασμός των επενδυτών κρίνεται από πολλούς υπερβολικός και η κερδοσκοπική δραστηριότητα το ίδιο, σε μία συνθήκη επίπλαστης ευφορίας που εύκολα μπορεί να ανατραπεί…