Για «ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι «είναι ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία», στις πληρωμές των αγροτών για τις οποίες εκτίμησε ότι θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι. Είναι πολύπλοκη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Την ίδια στιγμή συνεχάρη την ΕΛΑΣ για τις επιτυχίες της με τις συλλήψεις και το σύνολο των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία πολιτικά η στήριξη όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου και ειδικά όσων εκλέγονται στην περιφέρεια.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για έγκαιρες και κυρίως διαφανείς πληρωμές. Σε έναν νέο κόσμο διαφάνειας και διαλειτουργικότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουν ρόλο τα ΚΥΔ. Σίγουρα δεν θα έχουν τον ίδιο ρόλο. Στόχος να λειτουργούν τα πληροφορικά συστήματα του δημοσίου. Περιττός ο ρόλος των μεσαζόντων. Συμπέρασμα: περισσότερα λεφτά στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Αναλυτικά η εισήγηση του κ. Μητσοτάκη

Αρχικά ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νόσησή του με κορωνοϊό λέγοντας ότι «κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να γίνει το υπουργικό με τηλεδιάσκεψη μέχρι να υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα».

Στη συνέχει αναφέρθηκε στους εορτασμούς «που ολοκληρώθηκαν χθες με την εντυπωσιακή παρέλαση (σ.σ. στη Θεσσαλονίκη) και το θετικό κλίμα» λέγοντας ότι ήταν «η καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι. Βέβαια περιμένουν από την κυβέρνηση πιο πολλά και πιο γρήγορα χειροπιαστά αποτελέσματα».

Με αφορμή τα δύο βασικά θέματα της ατζέντας για τα οποία έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, o πρωθυπουργός τόνισε ότι «από τη μια διευρύνουμε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας προκειμένου το κράτος να γίνεται πιο φιλικό προς τον πολίτη και από την άλλη δίνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για «δέσμη ρυθμίσεων περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά που έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος όπως το gov.gr, η απονομή συντάξεων, το ψηφιακό tracker που έχει ήδη μειώσει τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις που θα συζητήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών για να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη. Καταργούνται πιστοποιητικά».

«Δεύτερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται. Κάναμε τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που θα μείνει από την παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα συστήματα αλλά και να ελέγχει και να διασταυρώνει δεδομένα και άρα είναι μια ασφαλής εγγύησης για το μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε, επίσης, έναν πρώτο απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου «για να εντοπίσουμε κενά για την επόμενη». Όπως είπε «η φετινή χρονιά, το 2025, ήταν καταστροφική για τη λεκάνη της μεσογείου κάηκαν πάνω από 10 εκατ. στρέμματα, τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της 20ετιας. Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσουμε με απώλειες λίγο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, 473.000 στρέμματα δεν είναι λίγα, είναι πολλά αλλά ήταν κάτω από τον μέσο όρο. Έχουμε κάνει πρόοδο στον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% οριο0ετήθηκαν όσο ήταν σε μικρό μέγεθος και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι για να γίνουμε καλύτεροι για του χρόνου»

Ο πρωθυπουργός επισήμανε, επίσης, ότι «φέτος και χάρη στον σχεδιασμό της τροχαίας και στον νέο ΚΟΚ τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο 4ημερο ήταν λιγότερο από τα μισά σε σχέση με πέρυσι που ήταν 3ημερο. Πιστεύω όταν κάνουμε απολογισμό για το έτος θα πάρουμε δύναμη ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων».

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα που ο ίδιος κράτησε «εκτός από την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση όπου οι πολίτες είδαν για πρώτη φορά τα νέα καινοτόμα όπλα» λέγοντας ότι «συγκράτησα την εικόνα των μαθητών την προηγούμενη ημέρα να βαδίζουν υπο βροχή κρατώντας τις σημαίες απολύτως προσηλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος παρά τις καιρικές δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι μια καλή αναλογία του τρόπου που πρέπει να πορευόμαστε παρά τις δυσκολίες και τις μπόρες, να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία».

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: