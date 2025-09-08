Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030 και τα μηνύματα σε εσωτερικό και εξωτερικό

Κάνοντας το «ταμείο» της τριήμερης παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, είναι προφανές ότι με τις εξαγγελίες και τις τοποθετήσεις του ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 που θα διακρίνεται από ρεαλισμό, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία. Παράλληλα, μέσα από την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, το βράδυ του Σαββάτου, αλλά και τη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, φρόντισε να στείλει ηχηρά μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.