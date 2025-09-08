Φορολογικά μέτρα

Από τον Ιανουάριο του 2026 θα δουν οι υπάλληλου του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τις αυξήσεις στους μισθούς τους από τη μείωση του φόρου εισοδήματος αλλά και από το νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ατομικές επιχειρήσεις, και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

- Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από 22% σε 20%

- Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

- Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

- Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Αυτό, όπως είπε ο υφυπουργός, "δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις στους εργαζομένους τους. Πριν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων πήγαινε στα δημόσια έσοδα, τώρα θα πηγαίνει στους εργαζομένους" ενώ αναφερόμενος στις επιχειρήσεις τόνισε "σας ανοίγουμε το δρόμο για να δώσετε περισσότερες αυξήσεις".

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται για οικογένειες με παιδιά, όπως ανέφερε ο κ. Πετραλιάς:

- Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης, ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

- 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

- 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

- 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Αναφορικά με τη φορολογία των νέων

- Για τους νέους έως 25 ετών οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

- Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

"Βρήκαμε τον πιο δίκαιο συνδυασμό. Δίνονται περισσότερα στις οικογένειες με παιδιά" είπε και πρόσθεσε ότι "πρέπει να μειωθεί η νεανική φτώχεια και πρέπει να δυναμώσει η συμμετοχή των νέων στην εργασία".

Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσιάστηκαν:

- Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

- Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

- Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

- Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

- Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

- Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι

Αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθολόγιό τους από το 2026. Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, εκτός από τα οφέλη από την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

* Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

* Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

* Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

* Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

* Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ' αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

* Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κώτσηρας: Μειώνουμε το ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά με κάτω από 20.000 κατοίκους - "Ψαλιδίζουμε" τα τεκμήρια διαβίωσης

Ενισχύουμε το εισόδημα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας παράλληλα για τις αλλαγές που θα γίνουν στα τεκμήρια διαβίωσης, για την κατάργηση του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικές περιοχές και νησιά.

Μιλώντας για τους συνταξιούχους, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι πέρα από την ωφέλεια που θα δουν από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο του 2026, θα εφαρμοστούν αυξήσεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

- Αυξάνονται περαιτέρω οι συντάξεις βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

- Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

- Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. 'Αμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με παραδείγματα:

- Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

- Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

- Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

- Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Για τα τεκμήρια διαβίωσης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι "η αναμόρφωση έχει στόχευση σε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα" προσθέτοντας ότι "κάνουμε μια παρέμβαση που είχαμε δεσμευτεί να πραγματοποιήσουμε".

Με τη μεταρρύθμιση θα τροποποιηθούν τα τεκμήρια για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη

Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

- Αναφορικά με τις κατοικίες, σύμφωνα με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. ο οριακός συντελεστής σήμερα ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά τ.μ.) είναι 40 ευρώ με την αντικειμενική δαπάνη να φτάνει τα 3.200 ευρώ. Με το νέο συντελεστή αυτή πέφτει στα 28 ευρώ και στα 2.240 ευρώ σημειώνοντας μια μείωση 30%.

Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται, για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

- Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών, ενώ για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

- Αναφορικά με τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σήμερα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ'αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

- Για τα σκάφη, σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%, από την 1η Ιανουαρίου 2026, στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές. Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Τα νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ είναι τα εξής:

* Λειψοί

* Τήλος

* Αγαθονήσι

* Χάλκη

* Μεγίστη

* Κάλυμνος

* Νίσυρος

* Πάτμος

* Σύμη

* Κάρπαθος

* Κάσος

* Αστυπάλαια

* Λήμνος/'Αγιος Ευστράτιος

* 'Αγιος Ευστράτιος

* Ικαρία

* Φούρνοι Κορσεών

* Οινούσες

* Ψαρά

* Σαμοθράκη

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κώτσηρας, από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων. Το τέλος ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 ατόμων, σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα. Συνεπώς στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί οι οποίοι οριακά ετίθεντο εκτός ρύθμισης.

Τέλος, εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 6.000 νέες μητέρες. Το δημοσιονομικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2025 (δηλώσεις 2026).