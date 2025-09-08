Εξειδίκευση μέτρων

Κατά 30% μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου ο ΦΠΑ σε συνολικά 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη να εξηγεί ότι «πρακτικά ο ΦΠΑ του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

Το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές, αφορά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους βάσει της απογραφής του 2021.

Πιο αναλυτικά:

Από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.