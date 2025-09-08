Ποιοι είναι οι οικισμοί που μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ το 2026 και καταργείται το 2027

Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε σήμερα το πρωί τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει από το 2027, με προοδευτική μείωση 50% το 2026, και αφορά περίπου ένα εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών, από το 2026:

Μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Από το 2027, τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο καλύπτει τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα, αντιστοιχώντας σε 12.720 οικισμούς από τους συνολικά 13.586 της χώρας. Το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε αναλυτικά